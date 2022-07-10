13:30 10.07.2022 (обновлено: 14:45 10.07.2022)
В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места
В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места на случай дефицита энергии
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Местные власти в Германии готовят меры на случай дефицита энергии зимой, в том числе, создаются отапливаемые общественные места, где смогут согреться те, кто не может позволить себе платить за отопление, сообщает издание Bild.
В частности, такой центр будет создан в Людвигсхафене, земля Рейнланд-Пфальц. Для этого будет использовано помещение, где ранее проводились различные мероприятия, а в период пандемии функционировал прививочный центр. "С оглядкой на осень и зиму мы готовимся ко всем чрезвычайным сценариям", - заявила мэр города Ютта Штайнрук.
Аналогичные планы есть у властей городов Нойштадт, Франкенталь, Ландау того же региона. Кроме того, планы предусматривают отключение освещения общественных зданий, а также светофоров в ночное время. В Рендсбурге, земля Шлезвиг-Гольштейн, отказались от планов установить каток на городской рождественской ярмарке, поскольку охладительное оборудование требует больших энергозатрат.