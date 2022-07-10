https://ria.ru/20220710/otoplenie-1801528369.html

В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места

В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места - РИА Новости, 10.07.2022

В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места

Местные власти в Германии готовят меры на случай дефицита энергии зимой, в том числе, создаются отапливаемые общественные места, где смогут согреться те, кто не РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:30

2022-07-10T13:30

2022-07-10T14:45

в мире

германия

рейнланд-пфальц

шлезвиг-гольштейн

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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Местные власти в Германии готовят меры на случай дефицита энергии зимой, в том числе, создаются отапливаемые общественные места, где смогут согреться те, кто не может позволить себе платить за отопление, сообщает издание Bild.В частности, такой центр будет создан в Людвигсхафене, земля Рейнланд-Пфальц. Для этого будет использовано помещение, где ранее проводились различные мероприятия, а в период пандемии функционировал прививочный центр. "С оглядкой на осень и зиму мы готовимся ко всем чрезвычайным сценариям", - заявила мэр города Ютта Штайнрук.Аналогичные планы есть у властей городов Нойштадт, Франкенталь, Ландау того же региона. Кроме того, планы предусматривают отключение освещения общественных зданий, а также светофоров в ночное время. В Рендсбурге, земля Шлезвиг-Гольштейн, отказались от планов установить каток на городской рождественской ярмарке, поскольку охладительное оборудование требует больших энергозатрат.

https://ria.ru/20220709/melnik-1801464417.html

германия

рейнланд-пфальц

шлезвиг-гольштейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, рейнланд-пфальц, шлезвиг-гольштейн