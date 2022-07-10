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В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места - РИА Новости, 10.07.2022
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В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места
В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места - РИА Новости, 10.07.2022
В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места
Местные власти в Германии готовят меры на случай дефицита энергии зимой, в том числе, создаются отапливаемые общественные места, где смогут согреться те, кто не РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:30
2022-07-10T14:45
в мире
германия
рейнланд-пфальц
шлезвиг-гольштейн
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Местные власти в Германии готовят меры на случай дефицита энергии зимой, в том числе, создаются отапливаемые общественные места, где смогут согреться те, кто не может позволить себе платить за отопление, сообщает издание Bild.В частности, такой центр будет создан в Людвигсхафене, земля Рейнланд-Пфальц. Для этого будет использовано помещение, где ранее проводились различные мероприятия, а в период пандемии функционировал прививочный центр. "С оглядкой на осень и зиму мы готовимся ко всем чрезвычайным сценариям", - заявила мэр города Ютта Штайнрук.Аналогичные планы есть у властей городов Нойштадт, Франкенталь, Ландау того же региона. Кроме того, планы предусматривают отключение освещения общественных зданий, а также светофоров в ночное время. В Рендсбурге, земля Шлезвиг-Гольштейн, отказались от планов установить каток на городской рождественской ярмарке, поскольку охладительное оборудование требует больших энергозатрат.
https://ria.ru/20220709/melnik-1801464417.html
германия
рейнланд-пфальц
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в мире, германия, рейнланд-пфальц, шлезвиг-гольштейн
13:30 10.07.2022 (обновлено: 14:45 10.07.2022)
 
В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места

В Германии готовят к зиме отапливаемые общественные места на случай дефицита энергии

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Местные власти в Германии готовят меры на случай дефицита энергии зимой, в том числе, создаются отапливаемые общественные места, где смогут согреться те, кто не может позволить себе платить за отопление, сообщает издание Bild.
В частности, такой центр будет создан в Людвигсхафене, земля Рейнланд-Пфальц. Для этого будет использовано помещение, где ранее проводились различные мероприятия, а в период пандемии функционировал прививочный центр. "С оглядкой на осень и зиму мы готовимся ко всем чрезвычайным сценариям", - заявила мэр города Ютта Штайнрук.
Аналогичные планы есть у властей городов Нойштадт, Франкенталь, Ландау того же региона. Кроме того, планы предусматривают отключение освещения общественных зданий, а также светофоров в ночное время. В Рендсбурге, земля Шлезвиг-Гольштейн, отказались от планов установить каток на городской рождественской ярмарке, поскольку охладительное оборудование требует больших энергозатрат.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 20:50
Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе
 
В миреГерманияРейнланд-ПфальцШлезвиг-Гольштейн
 
 
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