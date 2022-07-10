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В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков
В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков - РИА Новости, 10.07.2022
В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков
Украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:22
2022-07-10T19:22
2022-07-10T19:26
специальная военная операция на украине
шахтерский район
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты "Молодой Республики" находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, 3 погибли. По 4 людям ведутся поисковые работы", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220705/obstrel-1800384536.html
шахтерский район
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шахтерский район, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, вооруженные силы украины
19:22 10.07.2022 (обновлено: 19:26 10.07.2022)
В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков
Пушилин сообщил о гибели трех человек в Шахтерском районе ДНР из-за обстрелов боевиков