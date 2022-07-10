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В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/obstrely-1801569854.html
В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков
В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков - РИА Новости, 10.07.2022
В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков
Украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:22
2022-07-10T19:26
специальная военная операция на украине
шахтерский район
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты "Молодой Республики" находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, 3 погибли. По 4 людям ведутся поисковые работы", - написал он в Telegram-канале.
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шахтерский район
донецкая народная республика
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шахтерский район, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, вооруженные силы украины
19:22 10.07.2022 (обновлено: 19:26 10.07.2022)
 
В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков

Пушилин сообщил о гибели трех человек в Шахтерском районе ДНР из-за обстрелов боевиков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание городского совета в Шахтерске, ДНР
Здание городского совета в Шахтерске, ДНР - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание городского совета в Шахтерске, ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты "Молодой Республики" находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, 3 погибли. По 4 людям ведутся поисковые работы", - написал он в Telegram-канале.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 13:57Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов
 
Специальная военная операция на УкраинеШахтерский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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