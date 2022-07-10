https://ria.ru/20220710/obstrely-1801569854.html

В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков

В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков - РИА Новости, 10.07.2022

В Шахтерском районе ДНР погибли трое человек из-за обстрелов боевиков

Украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:22

2022-07-10T19:22

2022-07-10T19:26

специальная военная операция на украине

шахтерский район

донецкая народная республика

денис пушилин

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты "Молодой Республики" находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, 3 погибли. По 4 людям ведутся поисковые работы", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220705/obstrel-1800384536.html

шахтерский район

донецкая народная республика

донбасс

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шахтерский район, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, вооруженные силы украины