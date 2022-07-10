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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/obstrely-1801551387.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, по Александровке произвели десять... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T17:00
2022-07-10T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, по Александровке произвели десять выстрелов из танка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: произведено 10 выстрелов из танка; 16.24 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.35 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 16.43 войска Украины выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 16 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и произведя 20 выстрелов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, днр
17:00 10.07.2022 (обновлено: 17:18 10.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, а также Александровку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, по Александровке произвели десять выстрелов из танка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: произведено 10 выстрелов из танка; 16.24 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.35 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, ведомство сообщило, что в 16.43 войска Украины выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 16 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и произведя 20 выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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