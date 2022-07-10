https://ria.ru/20220710/obstrely-1801551387.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, по Александровке произвели десять... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T17:00

2022-07-10T17:00

2022-07-10T17:18

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днр

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, по Александровке произвели десять выстрелов из танка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: произведено 10 выстрелов из танка; 16.24 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.35 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 16.43 войска Украины выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 16 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и произведя 20 выстрелов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, днр