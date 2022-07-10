https://ria.ru/20220710/obstrely-1801500686.html
Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:26
2022-07-10T09:26
2022-07-10T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК."За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинские военные выпустили 317 единиц различных боеприпасов."Под вражеским огнем оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ленинский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Степано-Крынка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Сигнальное", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:0:1059:795_1920x0_80_0_0_5d0370d401a622bd8a3a4afbd0c7f8b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины
Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР, выпустив 317 боеприпасов