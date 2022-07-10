https://ria.ru/20220710/obstrely-1801500686.html

Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T09:26

2022-07-10T09:26

2022-07-10T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли ДНР, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК."За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинские военные выпустили 317 единиц различных боеприпасов."Под вражеским огнем оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ленинский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Степано-Крынка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Сигнальное", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины