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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров в направлении поселков Гольмовский и Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T22:44
2022-07-10T22:44
2022-07-10T22:45
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров в направлении поселков Гольмовский и Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801580246.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
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украина, донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район)
22:44 10.07.2022 (обновлено: 22:45 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Гольмовскому и Пантелеймоновке 11 снарядов