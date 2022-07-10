https://ria.ru/20220710/obstrel-1801589418.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров в направлении поселков Гольмовский и Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T22:44

2022-07-10T22:44

2022-07-10T22:45

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров в направлении поселков Гольмовский и Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801580246.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

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украина, донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район)