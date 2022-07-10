https://ria.ru/20220710/obstrel-1801512352.html

ВСУ обстреляли Александровку и Донецк

ВСУ обстреляли Александровку и Донецк - РИА Новости, 10.07.2022

ВСУ обстреляли Александровку и Донецк

Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку и Донецк, выпущено 10 мин калибром 120 мм, произведено 10 выстрелов из танка, сообщает представительство... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:08

2022-07-10T11:08

2022-07-10T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку и Донецк, выпущено 10 мин калибром 120 мм, произведено 10 выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Александровку обстреляли минами в 10.30. Петровский район Донецка был обстрелян из танка в 10.45.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина