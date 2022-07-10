https://ria.ru/20220710/obstrel-1801512352.html
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк - РИА Новости, 10.07.2022
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк
Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку и Донецк, выпущено 10 мин калибром 120 мм, произведено 10 выстрелов из танка, сообщает представительство... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:08
2022-07-10T11:08
2022-07-10T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Александровку и Донецк, выпущено 10 мин калибром 120 мм, произведено 10 выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Александровку обстреляли минами в 10.30. Петровский район Донецка был обстрелян из танка в 10.45.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
11:08 10.07.2022 (обновлено: 11:15 10.07.2022)
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк
ВСУ за 15 минут обстреляли Александровку и Донецк