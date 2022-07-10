08:54 10.07.2022 (обновлено: 08:59 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР
© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.35 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.