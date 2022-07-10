https://ria.ru/20220710/nedovolstvo-1801496194.html
США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством
США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством - РИА Новости, 10.07.2022
США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством
США призвали лидеров Шри-Ланки работать "быстро" для устранения "недовольства" народа страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:33
2022-07-10T08:33
2022-07-10T08:33
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801436785_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9c714b16696fbc8b8a4632a87ebd647.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США призвали лидеров Шри-Ланки работать "быстро" для устранения "недовольства" народа страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя госдепа."(Любое новое правительство должно - ред.) работать быстро над поиском и внедрением решений, которые позволят достичь долгосрочной экономической стабильности и устранить недовольство народа Шри-Ланки", - говорится в заявлении.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220710/zapravki-1801494384.html
шри-ланка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801436785_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_65eac160eb07cc94accedf137daa3fba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, сша
США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством
Госдеп США призвал лидеров Шри-Ланки быстрее устранить недовольство народа внутри страны
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США призвали лидеров Шри-Ланки работать "быстро" для устранения "недовольства" народа страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя госдепа.
"(Любое новое правительство должно - ред.) работать быстро над поиском и внедрением решений, которые позволят достичь долгосрочной экономической стабильности и устранить недовольство народа Шри-Ланки", - говорится в заявлении.
Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки
. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.