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США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством - РИА Новости, 10.07.2022
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США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством
США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством - РИА Новости, 10.07.2022
США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством
США призвали лидеров Шри-Ланки работать "быстро" для устранения "недовольства" народа страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:33
2022-07-10T08:33
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
сша
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США призвали лидеров Шри-Ланки работать "быстро" для устранения "недовольства" народа страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя госдепа."(Любое новое правительство должно - ред.) работать быстро над поиском и внедрением решений, которые позволят достичь долгосрочной экономической стабильности и устранить недовольство народа Шри-Ланки", - говорится в заявлении.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, сша
08:33 10.07.2022
 
США призвали лидеров Шри-Ланки быстрее справиться с недовольством

Госдеп США призвал лидеров Шри-Ланки быстрее устранить недовольство народа внутри страны

© AP Photo / Thilina KaluthotageПротестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Thilina Kaluthotage
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США призвали лидеров Шри-Ланки работать "быстро" для устранения "недовольства" народа страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя госдепа.
"(Любое новое правительство должно - ред.) работать быстро над поиском и внедрением решений, которые позволят достичь долгосрочной экономической стабильности и устранить недовольство народа Шри-Ланки", - говорится в заявлении.
Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
08:12
На некоторых заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива
 
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