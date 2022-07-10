https://ria.ru/20220710/most-1801508245.html

В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста

В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста - РИА Новости, 10.07.2022

В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста

Московская компания приступила к подготовке восстановления моста через реку Кальчик в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T10:36

2022-07-10T10:36

2022-07-10T10:36

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МАРИУПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Московская компания приступила к подготовке восстановления моста через реку Кальчик в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Мост через Кальчик на улице Тополинная был серьезно поврежден в ходе боев по освобождению города от украинских националистических формирований. Руководитель проекта от компании-подрядчика "ЕвроТрансСтрой" Алексей Зубенко в воскресенье 10 июля вместе с коллегами провел осмотр поврежденных конструкций моста."Это не первый наш проект здесь. Мы уже ведем работы по восстановлению моста на трассе Новоазовск-Херсон. Там тоже разрушенный мост. Мы его уже разобрали и сейчас делаем устройство новых опор. Здесь также - сначала будет демонтаж, затем восстановление полотна аналогичного имевшейся ранее конструкции", - сообщил специалист.По его словам, активные работы начнутся в течение текущего месяца."Приедут проектанты, подготовим документы. Все будет поэтапно. Сначала подготовка документов по демонтажу. Определение того, какая нам нужна техника, какие средства, силы, людские ресурсы. После чего будем восстанавливать. По срокам это будет стройка быстрая. Она будет исчисляться месяцами. Растягивать здесь не следует. Сколько именно - пока сложно сказать. Много факторов есть. В частности, здесь надо провести разминирование. После этого разборка, заказ материалов, привоз материалов", - добавил руководитель проекта.По словам представителя строительной компании, работы ведутся непосредственно с городскими властями Мариуполя и ГУП "Автодор".

https://ria.ru/20220709/mariupol-1801385811.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, днр