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В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/most-1801508245.html
В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста
В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста - РИА Новости, 10.07.2022
В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста
Московская компания приступила к подготовке восстановления моста через реку Кальчик в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:36
2022-07-10T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
днр
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МАРИУПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Московская компания приступила к подготовке восстановления моста через реку Кальчик в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Мост через Кальчик на улице Тополинная был серьезно поврежден в ходе боев по освобождению города от украинских националистических формирований. Руководитель проекта от компании-подрядчика "ЕвроТрансСтрой" Алексей Зубенко в воскресенье 10 июля вместе с коллегами провел осмотр поврежденных конструкций моста."Это не первый наш проект здесь. Мы уже ведем работы по восстановлению моста на трассе Новоазовск-Херсон. Там тоже разрушенный мост. Мы его уже разобрали и сейчас делаем устройство новых опор. Здесь также - сначала будет демонтаж, затем восстановление полотна аналогичного имевшейся ранее конструкции", - сообщил специалист.По его словам, активные работы начнутся в течение текущего месяца."Приедут проектанты, подготовим документы. Все будет поэтапно. Сначала подготовка документов по демонтажу. Определение того, какая нам нужна техника, какие средства, силы, людские ресурсы. После чего будем восстанавливать. По срокам это будет стройка быстрая. Она будет исчисляться месяцами. Растягивать здесь не следует. Сколько именно - пока сложно сказать. Много факторов есть. В частности, здесь надо провести разминирование. После этого разборка, заказ материалов, привоз материалов", - добавил руководитель проекта.По словам представителя строительной компании, работы ведутся непосредственно с городскими властями Мариуполя и ГУП "Автодор".
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в мире, мариуполь, днр
10:36 10.07.2022
 
В Мариуполе приступили к подготовке восстановления разрушенного моста

Московская компания приступили к подготовке восстановления разрушенного моста в Мариуполе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоврежденное в результате боевых действий здание в Мариуполе
Поврежденное в результате боевых действий здание в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Поврежденное в результате боевых действий здание в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Московская компания приступила к подготовке восстановления моста через реку Кальчик в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.
Мост через Кальчик на улице Тополинная был серьезно поврежден в ходе боев по освобождению города от украинских националистических формирований. Руководитель проекта от компании-подрядчика "ЕвроТрансСтрой" Алексей Зубенко в воскресенье 10 июля вместе с коллегами провел осмотр поврежденных конструкций моста.
"Это не первый наш проект здесь. Мы уже ведем работы по восстановлению моста на трассе Новоазовск-Херсон. Там тоже разрушенный мост. Мы его уже разобрали и сейчас делаем устройство новых опор. Здесь также - сначала будет демонтаж, затем восстановление полотна аналогичного имевшейся ранее конструкции", - сообщил специалист.
По его словам, активные работы начнутся в течение текущего месяца.
"Приедут проектанты, подготовим документы. Все будет поэтапно. Сначала подготовка документов по демонтажу. Определение того, какая нам нужна техника, какие средства, силы, людские ресурсы. После чего будем восстанавливать. По срокам это будет стройка быстрая. Она будет исчисляться месяцами. Растягивать здесь не следует. Сколько именно - пока сложно сказать. Много факторов есть. В частности, здесь надо провести разминирование. После этого разборка, заказ материалов, привоз материалов", - добавил руководитель проекта.
По словам представителя строительной компании, работы ведутся непосредственно с городскими властями Мариуполя и ГУП "Автодор".
Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным осмотрел Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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