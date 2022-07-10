https://ria.ru/20220710/moskva-1801571236.html

В Москве установят обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево

В Москве установят обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево - РИА Новости, 10.07.2022

В Москве установят обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево

Прокуратура в Москве устанавливает обстоятельства гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево, сообщает ведомство. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:32

2022-07-10T19:32

2022-07-10T19:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прокуратура в Москве устанавливает обстоятельства гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево, сообщает ведомство.Ранее мэр Москвы сообщил о гибели одного человека и 10 пострадавших в результате непогоды вечером 10 июля. Сейчас прокуратура уточняет обстоятельства инцидента, в ходе которого из-за сильного ветра на Украинском бульваре на мужчину упало дерево, и он погиб на месте."Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20220710/moskva-1801568541.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва