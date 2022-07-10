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В Москве установят обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево - РИА Новости, 10.07.2022
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В Москве установят обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево
В Москве установят обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево - РИА Новости, 10.07.2022
В Москве установят обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево
Прокуратура в Москве устанавливает обстоятельства гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево, сообщает ведомство. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:32
2022-07-10T19:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прокуратура в Москве устанавливает обстоятельства гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево, сообщает ведомство.Ранее мэр Москвы сообщил о гибели одного человека и 10 пострадавших в результате непогоды вечером 10 июля. Сейчас прокуратура уточняет обстоятельства инцидента, в ходе которого из-за сильного ветра на Украинском бульваре на мужчину упало дерево, и он погиб на месте."Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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происшествия, москва
19:32 10.07.2022 (обновлено: 19:37 10.07.2022)
 
В Москве установят обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево

Прокуратура в Москве установит обстоятельства гибели мужчины, на которого упало дерево

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на улице во время дождя в Москве
Мужчина на улице во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на улице во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Прокуратура в Москве устанавливает обстоятельства гибели мужчины, на которого из-за сильного ветра упало дерево, сообщает ведомство.
Ранее мэр Москвы сообщил о гибели одного человека и 10 пострадавших в результате непогоды вечером 10 июля. Сейчас прокуратура уточняет обстоятельства инцидента, в ходе которого из-за сильного ветра на Украинском бульваре на мужчину упало дерево, и он погиб на месте.
"Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Кадры гибели мужчины, на которого упало дерево из-за сильного ветра - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 19:18
В Москве из-за непогоды погиб человек
 
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