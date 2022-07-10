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В Москве из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 10.07.2022
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В Москве из-за непогоды погиб человек
В Москве из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 10.07.2022
В Москве из-за непогоды погиб человек
В Москве из-за непогоды погиб человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:18
2022-07-10T21:22
москва
сергей собянин
происшествия
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве из-за непогоды погиб человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."В больницы доставлено уже десять человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим", — говорится в публикации.Мэр отметил, что сегодня ситуация сложнее, чем в предыдущие дни, потому что порывы ветра сейчас достигают 25 метров в секунду.Он добавил, что городские службы предпринимают все необходимые меры для устранения последствий урагана, и призвал сохранять осторожность.Как сообщал корреспондент РИА Новости, Москву в воскресенье накрыл сильный ливень с грозой. В небе видны молнии, гремит гром, во многих районах города фиксируют сильные порывы ветра.
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москва, сергей собянин, происшествия, общество
19:18 10.07.2022 (обновлено: 21:22 10.07.2022)
 
В Москве из-за непогоды погиб человек

Мэр Москвы Собянин сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших в результате урагана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве из-за непогоды погиб человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"В больницы доставлено уже десять человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим", — говорится в публикации.
Мэр отметил, что сегодня ситуация сложнее, чем в предыдущие дни, потому что порывы ветра сейчас достигают 25 метров в секунду.
Он добавил, что городские службы предпринимают все необходимые меры для устранения последствий урагана, и призвал сохранять осторожность.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, Москву в воскресенье накрыл сильный ливень с грозой. В небе видны молнии, гремит гром, во многих районах города фиксируют сильные порывы ветра.
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