https://ria.ru/20220710/moskva-1801568541.html

В Москве из-за непогоды погиб человек

В Москве из-за непогоды погиб человек - РИА Новости, 10.07.2022

В Москве из-за непогоды погиб человек

В Москве из-за непогоды погиб человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:18

2022-07-10T19:18

2022-07-10T21:22

москва

сергей собянин

происшествия

общество

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве из-за непогоды погиб человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."В больницы доставлено уже десять человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим", — говорится в публикации.Мэр отметил, что сегодня ситуация сложнее, чем в предыдущие дни, потому что порывы ветра сейчас достигают 25 метров в секунду.Он добавил, что городские службы предпринимают все необходимые меры для устранения последствий урагана, и призвал сохранять осторожность.Как сообщал корреспондент РИА Новости, Москву в воскресенье накрыл сильный ливень с грозой. В небе видны молнии, гремит гром, во многих районах города фиксируют сильные порывы ветра.

https://radiosputnik.ria.ru/20220708/kaluga-1801249246.html

москва

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2022

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, происшествия, общество