https://ria.ru/20220710/moskva-1801558340.html
Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня
Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня - РИА Новости, 10.07.2022
Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня
Москвичам рекомендуется оставаться дома из-за ливня и порывистого ветра, наиболее интенсивные дожди ожидаются до 21.00, за ближайшие часы выпадет до 10... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:02
2022-07-10T18:02
2022-07-10T18:02
тинао
мосводосток
гормост
москва
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москвичам рекомендуется оставаться дома из-за ливня и порывистого ветра, наиболее интенсивные дожди ожидаются до 21.00, за ближайшие часы выпадет до 10 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В некоторых районах города уже идет дождь. Осадки зафиксированы на территории ТиНАО. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные ливни ожидаются до 21.00, за ближайшие часы в среднем выпадет до 10 миллиметров осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00.00. Непогода будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице и по возможности переждать непогоду дома", - сказано в сообщении.Добавляется, что о скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах и во дворах, можно сообщить в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".
https://ria.ru/20220710/groza-1801557792.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тинао, мосводосток, гормост, москва, общество
Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня
Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня и порывистого ветра