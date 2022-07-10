https://ria.ru/20220710/moskva-1801558340.html

Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня

Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня - РИА Новости, 10.07.2022

Москвичам рекомендовали оставаться дома из-за интенсивного ливня

Москвичам рекомендуется оставаться дома из-за ливня и порывистого ветра, наиболее интенсивные дожди ожидаются до 21.00, за ближайшие часы выпадет до 10... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:02

2022-07-10T18:02

2022-07-10T18:02

тинао

мосводосток

гормост

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_0:130:2793:1701_1920x0_80_0_0_54b6a3b21c697f576ec3e049d5621684.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москвичам рекомендуется оставаться дома из-за ливня и порывистого ветра, наиболее интенсивные дожди ожидаются до 21.00, за ближайшие часы выпадет до 10 миллиметров осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В некоторых районах города уже идет дождь. Осадки зафиксированы на территории ТиНАО. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные ливни ожидаются до 21.00, за ближайшие часы в среднем выпадет до 10 миллиметров осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00.00. Непогода будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице и по возможности переждать непогоду дома", - сказано в сообщении.Добавляется, что о скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах и во дворах, можно сообщить в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".

https://ria.ru/20220710/groza-1801557792.html

тинао

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тинао, мосводосток, гормост, москва, общество