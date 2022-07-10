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В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220710/moskva-1801482118.html
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 600 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T00:08
2022-07-10T00:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 600 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 556 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 781 702 случая коронавируса, выздоровели 2 589 455 человек, умерли 44 245 человек.
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здоровье - общество, москва, общество, коронавирус covid-19
00:08 10.07.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 600 новых случаев COVID-19, умерли семь человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 600 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 600, госпитализировано - 113 человек, выздоровело - 345 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 556 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 781 702 случая коронавируса, выздоровели 2 589 455 человек, умерли 44 245 человек.
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
00:01Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с COVID-19
 
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