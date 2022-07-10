https://ria.ru/20220710/moskva-1801482118.html
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 600 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T00:08
2022-07-10T00:08
2022-07-10T00:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 600 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 556 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 781 702 случая коронавируса, выздоровели 2 589 455 человек, умерли 44 245 человек.
https://ria.ru/20220710/covid-1801481713.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, общество, коронавирус covid-19
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 600 новых случаев COVID-19, умерли семь человек