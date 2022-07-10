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В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии - РИА Новости, 10.07.2022
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В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии
В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии - РИА Новости, 10.07.2022
В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии
Трех человек госпитализировали из-за удара молнии в подмосковном Воскресенске, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:56
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происшествия
воскресенск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трех человек госпитализировали из-за удара молнии в подмосковном Воскресенске, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."Трое пострадавших в результате попадания молнии госпитализированы в Воскресенскую областную больницу. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.
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воскресенск
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происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье)
21:56 10.07.2022 (обновлено: 22:01 10.07.2022)
 
В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии

В подмосковном Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трех человек госпитализировали из-за удара молнии в подмосковном Воскресенске, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Трое пострадавших в результате попадания молнии госпитализированы в Воскресенскую областную больницу. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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Москву накрыл сильный ливень с грозой
 
ПроисшествияВоскресенскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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