https://ria.ru/20220710/molniya-1801586544.html
В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии
В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии - РИА Новости, 10.07.2022
В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии
Трех человек госпитализировали из-за удара молнии в подмосковном Воскресенске, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:56
2022-07-10T21:56
2022-07-10T22:01
происшествия
воскресенск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трех человек госпитализировали из-за удара молнии в подмосковном Воскресенске, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."Трое пострадавших в результате попадания молнии госпитализированы в Воскресенскую областную больницу. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220710/groza-1801557792.html
воскресенск
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происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье)
21:56 10.07.2022 (обновлено: 22:01 10.07.2022)
В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии
В подмосковном Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии