https://ria.ru/20220710/molniya-1801586544.html

В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии

В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии - РИА Новости, 10.07.2022

В Воскресенске госпитализировали троих человек из-за удара молнии

Трех человек госпитализировали из-за удара молнии в подмосковном Воскресенске, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T21:56

2022-07-10T21:56

2022-07-10T22:01

происшествия

воскресенск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Трех человек госпитализировали из-за удара молнии в подмосковном Воскресенске, один в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."Трое пострадавших в результате попадания молнии госпитализированы в Воскресенскую областную больницу. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220710/groza-1801557792.html

воскресенск

московская область (подмосковье)

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2022

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происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье)