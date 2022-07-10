https://ria.ru/20220710/moldaviya-1801527323.html

Общественный телеканал Молдавии начал выпускать новости на украинском языке

Общественный телеканал Молдавии начал выпускать новости на украинском языке - РИА Новости, 10.07.2022

Общественный телеканал Молдавии начал выпускать новости на украинском языке

На общественном телеканале Молдавии "Moldova-1" появилась новостная программа на украинском языке, сообщает государственная телерадиовещательная компания (ГТК)... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:20

2022-07-10T13:20

2022-07-10T13:20

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майя санду

молдавия

сша

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КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. На общественном телеканале Молдавии "Moldova-1" появилась новостная программа на украинском языке, сообщает государственная телерадиовещательная компания (ГТК) "Teleradio-Moldova"."На телеканале "Moldova 1" еженедельно будет выходить передача "Щотижневик" ("Еженедельник") – программа новостей на украинском языке. Новости будут выходить в таком формате каждую субботу", - сообщается на официальной странице ГТК "Teleradio-Moldova" в социальных сетях.В июне президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ. Данный закон включает ряд поправок в Кодекс об аудиовизуальных услугах, которые вводят запрет на "ретрансляцию по радио и телевидению информационных, военных, политических и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". Кроме того, 50% транслируемой заграничной продукции на телеканале должно приходиться на страны ЕС, США и участниц Европейской конвенции. Подобный запрет, направленный на борьбу с "иностранной пропагандой", уже принимался в 2017 году, но в декабре 2020-го его отменили по инициативе Партии социалистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/moldaviya-1798561502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, майя санду, молдавия, сша, евросоюз