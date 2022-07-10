https://ria.ru/20220710/miting-1801544514.html

В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты

В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты - РИА Новости, 10.07.2022

В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты

Акция протеста против повышения цен на продукты и топливо прошла в воскресенье в столице Гагаузской автономии - Комрате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:58

2022-07-10T15:58

2022-07-10T15:58

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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Акция протеста против повышения цен на продукты и топливо прошла в воскресенье в столице Гагаузской автономии - Комрате, передает корреспондент РИА Новости.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.Митинг организовали гражданские активисты и депутаты народного собрания (местный парламент) Гагаузии. В акции приняли участие порядка 200 человек из Комрата и других населенных пунктов автономии. Выступающие выражали свое недовольство ростом цен в стране, они раскритиковали провал экономической политики правящей партии "Действие и справедливость" и правительства Натальи Гаврилицы.Манифестанты призвали официальный Кишинев прислушаться к мнению жителей Гагаузии, которые в большинстве своем выступают за дружественные отношения с Россией. Участники акции отметили, что не разделяют позицию официального Кишинева в связи с предоставлением Молдавии статуса страны-кандидата ЕС."Удивляет нетранспорентность центральных властей. Они принимают решения, которые подрывают суверенитет Молдавии. С экранов телеканалов они говорят о преимуществах евроинтеграции, но все это общие слова. Какая польза от принятия Молдавии в кандидаты в ЕС для простого жителя страны? Молдавия встала в очередь за Турцией, чтобы лет через 30-40 войти в Европейский союз?" - заявил на митинге депутат Григорий Дюльгер.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801401071.html

https://ria.ru/20220702/moldaviya-1799790667.html

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в мире, молдавия, гагаузия, наталья гаврилица, евросоюз, таможенный союз, кишинев, россия