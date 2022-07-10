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В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты - РИА Новости, 10.07.2022
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В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты
В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты - РИА Новости, 10.07.2022
В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты
Акция протеста против повышения цен на продукты и топливо прошла в воскресенье в столице Гагаузской автономии - Комрате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:58
2022-07-10T15:58
в мире
молдавия
гагаузия
наталья гаврилица
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кишинев
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Акция протеста против повышения цен на продукты и топливо прошла в воскресенье в столице Гагаузской автономии - Комрате, передает корреспондент РИА Новости.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.Митинг организовали гражданские активисты и депутаты народного собрания (местный парламент) Гагаузии. В акции приняли участие порядка 200 человек из Комрата и других населенных пунктов автономии. Выступающие выражали свое недовольство ростом цен в стране, они раскритиковали провал экономической политики правящей партии "Действие и справедливость" и правительства Натальи Гаврилицы.Манифестанты призвали официальный Кишинев прислушаться к мнению жителей Гагаузии, которые в большинстве своем выступают за дружественные отношения с Россией. Участники акции отметили, что не разделяют позицию официального Кишинева в связи с предоставлением Молдавии статуса страны-кандидата ЕС."Удивляет нетранспорентность центральных властей. Они принимают решения, которые подрывают суверенитет Молдавии. С экранов телеканалов они говорят о преимуществах евроинтеграции, но все это общие слова. Какая польза от принятия Молдавии в кандидаты в ЕС для простого жителя страны? Молдавия встала в очередь за Турцией, чтобы лет через 30-40 войти в Европейский союз?" - заявил на митинге депутат Григорий Дюльгер.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801401071.html
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в мире, молдавия, гагаузия, наталья гаврилица, евросоюз, таможенный союз, кишинев, россия
15:58 10.07.2022
 
В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты

В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты и топливо

© РИА Новости / И. Зенин / Перейти в фотобанкЭмблема движения "Гагаузский народ"
Эмблема движения Гагаузский народ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / И. Зенин
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Эмблема движения "Гагаузский народ". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Акция протеста против повышения цен на продукты и топливо прошла в воскресенье в столице Гагаузской автономии - Комрате, передает корреспондент РИА Новости.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям против России
Митинг организовали гражданские активисты и депутаты народного собрания (местный парламент) Гагаузии. В акции приняли участие порядка 200 человек из Комрата и других населенных пунктов автономии. Выступающие выражали свое недовольство ростом цен в стране, они раскритиковали провал экономической политики правящей партии "Действие и справедливость" и правительства Натальи Гаврилицы.
Манифестанты призвали официальный Кишинев прислушаться к мнению жителей Гагаузии, которые в большинстве своем выступают за дружественные отношения с Россией. Участники акции отметили, что не разделяют позицию официального Кишинева в связи с предоставлением Молдавии статуса страны-кандидата ЕС.
"Удивляет нетранспорентность центральных властей. Они принимают решения, которые подрывают суверенитет Молдавии. С экранов телеканалов они говорят о преимуществах евроинтеграции, но все это общие слова. Какая польза от принятия Молдавии в кандидаты в ЕС для простого жителя страны? Молдавия встала в очередь за Турцией, чтобы лет через 30-40 войти в Европейский союз?" - заявил на митинге депутат Григорий Дюльгер.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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