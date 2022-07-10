https://ria.ru/20220710/melnik-1801545810.html
NYT: Зеленский уволил Мельника после заявления, разозлившего Германию
NYT: Зеленский уволил Мельника после заявления, разозлившего Германию - РИА Новости, 10.07.2022
NYT: Зеленский уволил Мельника после заявления, разозлившего Германию
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:04
2022-07-10T16:04
2022-07-10T16:21
в мире
андрей мельник
германия
украина
организация украинских националистов
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Берлине Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере, пишет New York Times.Как отмечается в статье, 29 июня дипломат в одном из интервью лестно отзывался о лидере ОУН*, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков.Современная Германия осуждает преступления нацистов и чтит память жертв холокоста, поэтому попытки представителя Украины обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для немецкого правительства, говорится в публикации.Указ Зеленского об увольнении Мельника опубликовали накануне. О том, что дипломата могут освободить от должности, а затем назначить его замглавы внешнеполитического ведомства Украины, ранее сообщило издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.Статья появилась на фоне его многочисленных скандальных высказываний. Так, в интервью журналисту из Германии, где закон запрещает прославлять нацизм, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей мельник, германия, украина, организация украинских националистов, владимир зеленский
16:04 10.07.2022 (обновлено: 16:21 10.07.2022)
NYT: Зеленский уволил Мельника после заявления, разозлившего Германию
NYT: Зеленский уволил посла в Берлине Мельника после слов о Бандере, разозливших Германию