https://ria.ru/20220710/melnik-1801490308.html
Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Мельника
Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Мельника - РИА Новости, 10.07.2022
Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Мельника
Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на увольнение посла Украины в Германии Андрея Мельника и сообщения СМИ о том, что вскоре дипломат может стать РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T07:13
2022-07-10T07:13
2022-07-10T07:13
в мире
андрей мельник
збигнев рау
украина
германия
польша
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на увольнение посла Украины в Германии Андрея Мельника и сообщения СМИ о том, что вскоре дипломат может стать замглавы украинского МИД.Уволенный в субботу Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, он выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу". Немецкий таблоид Bild позднее сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что дипломат может продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в украинской столице. Как заявил газете неназванный представитель правительства Украины, Мельника "очень ценят в Киеве за его работу".Публикация Gazeta.pl об увольнении Мельника и его возможном повышении вызвала активный отклик читателей в комментариях."То есть "в наказание" Мельник с должности посла отправится на работу в МИД в качестве замминистра <…> А нашим МИД и властям плевать, делают вид, что ничего не видят?" – написал пользователь facio60."Украинцы плюют в лицо PiS (правящей партии "Право и справедливость". – прим. ред.) и Польше, а PiS утирается и благодарит. Мельник извинился перед еврейским народом за то, что сказал, а поляки поджали хвосты. На самом деле не поляки, а правительство PiS, которое уже не может быть более бандеровским, чем оно есть", - возмутился sarmata73""Андрей Мельник лишился работы" - в награду ему предстоит стать замминистра иностранных дел. Наказание или повышение?" – задался вопросом ri-pi."Ведь он (Зеленский. – прим. ред.) уволил его, чтобы назначить заместителем министра иностранных дел, так что это своего рода награда", - указал amused."Актер никогда не отстранялся от Бандеры", - заметил renia.wu0892."Президент Украины дает должность замглавы МИД послу в Германии, это повышение по службе, поощрение бандеровской пропаганды", - заявил hulanoga123."Продолжайте помогать бандеровцам, и при первой же возможности они воткнут нам нож в спину!" – добавил mlehc.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после скандала с Мельником обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение дипломата. По итогам беседы польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи".
https://ria.ru/20220709/uvolnenie-1801479350.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, андрей мельник, збигнев рау, украина, германия, польша
Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Мельника
Читателей Gazeta.pl возмутили сообщения о повышении украинского дипломата Мельника
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости.
Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали
на увольнение посла Украины в Германии Андрея Мельника и сообщения СМИ о том, что вскоре дипломат может стать замглавы украинского МИД.
Уволенный в субботу Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии
, где законодательно запрещено прославление нацизма, он выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу". Немецкий таблоид Bild позднее сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что дипломат может продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в украинской столице. Как заявил газете неназванный представитель правительства Украины
, Мельника "очень ценят в Киеве за его работу".
Публикация Gazeta.pl об увольнении Мельника и его возможном повышении вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"То есть "в наказание" Мельник с должности посла отправится на работу в МИД в качестве замминистра <…> А нашим МИД и властям плевать, делают вид, что ничего не видят?" – написал пользователь facio60.
"Украинцы плюют в лицо PiS (правящей партии "Право и справедливость". – прим. ред.) и Польше
, а PiS утирается и благодарит. Мельник извинился перед еврейским народом за то, что сказал, а поляки поджали хвосты. На самом деле не поляки, а правительство PiS, которое уже не может быть более бандеровским, чем оно есть", - возмутился sarmata73
""Андрей Мельник
лишился работы" - в награду ему предстоит стать замминистра иностранных дел. Наказание или повышение?" – задался вопросом ri-pi.
"Ведь он (Зеленский. – прим. ред.) уволил его, чтобы назначить заместителем министра иностранных дел, так что это своего рода награда", - указал amused.
"Актер никогда не отстранялся от Бандеры", - заметил renia.wu0892.
"Президент Украины дает должность замглавы МИД послу в Германии, это повышение по службе, поощрение бандеровской пропаганды", - заявил hulanoga123.
"Продолжайте помогать бандеровцам, и при первой же возможности они воткнут нам нож в спину!" – добавил mlehc.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
после скандала с Мельником обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой
поведение дипломата. По итогам беседы польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи".