https://ria.ru/20220710/melnik-1801490308.html

Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Мельника

Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Мельника - РИА Новости, 10.07.2022

Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Мельника

Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на увольнение посла Украины в Германии Андрея Мельника и сообщения СМИ о том, что вскоре дипломат может стать РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T07:13

2022-07-10T07:13

2022-07-10T07:13

в мире

андрей мельник

збигнев рау

украина

германия

польша

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на увольнение посла Украины в Германии Андрея Мельника и сообщения СМИ о том, что вскоре дипломат может стать замглавы украинского МИД.Уволенный в субботу Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере. В интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, он выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу". Немецкий таблоид Bild позднее сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что дипломат может продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в украинской столице. Как заявил газете неназванный представитель правительства Украины, Мельника "очень ценят в Киеве за его работу".Публикация Gazeta.pl об увольнении Мельника и его возможном повышении вызвала активный отклик читателей в комментариях."То есть "в наказание" Мельник с должности посла отправится на работу в МИД в качестве замминистра <…> А нашим МИД и властям плевать, делают вид, что ничего не видят?" – написал пользователь facio60."Украинцы плюют в лицо PiS (правящей партии "Право и справедливость". – прим. ред.) и Польше, а PiS утирается и благодарит. Мельник извинился перед еврейским народом за то, что сказал, а поляки поджали хвосты. На самом деле не поляки, а правительство PiS, которое уже не может быть более бандеровским, чем оно есть", - возмутился sarmata73""Андрей Мельник лишился работы" - в награду ему предстоит стать замминистра иностранных дел. Наказание или повышение?" – задался вопросом ri-pi."Ведь он (Зеленский. – прим. ред.) уволил его, чтобы назначить заместителем министра иностранных дел, так что это своего рода награда", - указал amused."Актер никогда не отстранялся от Бандеры", - заметил renia.wu0892."Президент Украины дает должность замглавы МИД послу в Германии, это повышение по службе, поощрение бандеровской пропаганды", - заявил hulanoga123."Продолжайте помогать бандеровцам, и при первой же возможности они воткнут нам нож в спину!" – добавил mlehc.Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после скандала с Мельником обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение дипломата. По итогам беседы польский министр заявил, что в Варшаве и в Киеве "оценили его (Мельника. — прим. ред.) заявление как его личное мнение, содержащее много исторической лжи".

https://ria.ru/20220709/uvolnenie-1801479350.html

https://ria.ru/20220709/polyaki-1801388023.html

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в мире, андрей мельник, збигнев рау, украина, германия, польша