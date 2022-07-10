https://ria.ru/20220710/mazepa-1801483218.html

В РВИО рассказали, как на Украине предписывают Мазепе несуществующие черты

В РВИО рассказали, как на Украине предписывают Мазепе несуществующие черты - РИА Новости, 10.07.2022

В РВИО рассказали, как на Украине предписывают Мазепе несуществующие черты

Победа России в Полтавской битве завершила череду предательств гетмана Ивана Мазепы, который сегодня стал "героем" и "ролевой моделью" для современной Украины,... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T00:40

2022-07-10T00:40

2022-07-10T00:40

россия

украина

российское военно-историческое общество (рвио)

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17457/57/174575711_0:46:466:308_1920x0_80_0_0_3362a58acd92faee535a1df55c1dd9ff.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Победа России в Полтавской битве завершила череду предательств гетмана Ивана Мазепы, который сегодня стал "героем" и "ролевой моделью" для современной Украины, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.В воскресенье в России отмечается День Воинской славы – победа России над Швецией и примкнувшим к ним перебежчикам-казакам под руководством гетмана Ивана Мазепы в Полтавской битве (1709). Разгром шведов под Полтавой стал переломным моментом, определившим весь дальнейший ход Северной войны (1700-1721), по итогам которой Россия получила выход к Балтийскому морю и статус великой державы.Историк напомнил, что вместо обещанных "десятков тысяч" казаков Мазепа смог предоставить шведам лишь две тысячи бойцов, большинство из которых из-за низкой дисциплины и надежности так и не были задействованы в Полтавской битве. Не выполнил гетман и обещание предоставить шведской армии запасы продовольствия: российское войско заблаговременно разгромило его ставку в Батурине (современная Черниговская область), не дав шведам воспользоваться собранными для них ресурсами.Мягков напомнил, что до 1708 года Мазепа был у Петра I "на хорошем счету". Российский царь не хотел верить регулярно приходившим на него доносам и даже велел казнить осведомителей за "клевету". Этим во многом и объясняется его разочарование и эмоциональная реакция на измену гетмана – Петр велел отлить из серебра пятикилограммовую "медаль Иуды" и вручить её перебежчику.Путь предателяМягков отметил, что в поступке Мазепы нет ничего удивительного, поскольку на протяжении всего своего жизненного пути этот украинский гетман из православной шляхты (обозначение дворянства в Речи Посполитой) менял патронов исходя из личной выгоды, выбирая тех, кто ему казался влиятельнее и сильнее.Будучи изначально приближенным к гетману правобережной Украины Дорошенко, в 1674 году он попал в плен к казакам Левобережья и, не задумываясь, перешел на службу к гетману Самойловичу. Сделав при нем успешную карьеру, в 1682 году он предал и Самойловича, присягнув российской царевне Софье, которая была тогда регентшей при Петре I и его сводном брате Иване V. От нее он также отрекся в 1689 году, когда Петр сосредоточил в своих руках единоличную власть.Измена в пользу Карла XII полностью соответствовала логике и мировоззрению Мазепы – тогда многие считали шведского монарха непобедимым полководцем.Расчет вместо "европейского выбора"Научный директор РВИО отметил, что вопреки такому бесславному пути в сегодняшней Украине Мазепа героизируется, представляясь современными историками не как меркантильный и беспринципный государственный деятель, а как борец за независимость от "варварской Московии".Собеседник агентства отметил, что на самом деле большая часть казачества видела своё будущее с Россией, понимая, что Мазепа не искал полноценного союза с Карлом XII – речь шла о полной вассальной зависимости Малороссии от Швеции, не предусматривающей "вольностей", которые так ценили казаки."Несмотря на все сомнительные заслуги, на Украине Мазепе ставят памятники, печатают марки, его портрет даже украшает валюту. Да, номинал небольшой – всего 10 гривен, но, с другой стороны, это означает, что купюра ходовая. Киев пошёл ещё дальше: при Ющенко был учрежден крест Ивана Мазепы, которым награждаются в том числе учёные, пишущие фейковую историю и продвигающие установку, что "Украина – не Россия", и, более того, Украина всегда была против России. Чем больше они такого напишут, тем больше у них шансов получить эту, на секундочку, президентскую награду", - посетовал историк.Таким образом, заключил Мягков, предательство украинского народа своими элитами началось ещё до того, как эта территория получила современное название и государственность.

https://ria.ru/20220411/nyurnberg-1782889392.html

https://ria.ru/20220607/kovpak-1793618476.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798620571.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, российское военно-историческое общество (рвио), в мире, общество