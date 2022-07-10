https://ria.ru/20220710/mariupol-1801531099.html

В Мариуполе скоро заработает завод по производству газоблоков

В Мариуполе скоро заработает завод по производству газоблоков - РИА Новости, 10.07.2022

В Мариуполе скоро заработает завод по производству газоблоков

Завод по производству газоблоков, необходимых для возведения современных жилых домов, строится в Мариуполе, предприятие введут в эксплуатацию 13 июля, передаёт... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:59

2022-07-10T13:59

2022-07-10T13:59

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МАРИУПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Завод по производству газоблоков, необходимых для возведения современных жилых домов, строится в Мариуполе, предприятие введут в эксплуатацию 13 июля, передаёт корреспондент РИА Новости."Производительность завода будет составлять порядка 300 кубических метров готовой продукции за 12 часов работы. Для строительства одного жилого комплекса из 12 пятиэтажных домов необходимо 7000 кубических метров бетонных газоблоков всего", - рассказал инженер Александр Гудко.Завод располагается на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна, около нового жилого комплекса, строящегося Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220710/kvartira-1801529436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мариуполь