https://ria.ru/20220710/makron-1801583608.html
Консорциум журналистов узнал о лоббировании Макроном интересов Uber
Консорциум журналистов узнал о лоббировании Макроном интересов Uber - РИА Новости, 10.07.2022
Консорциум журналистов узнал о лоббировании Макроном интересов Uber
Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:12
2022-07-10T21:12
2022-07-10T21:18
в мире
париж
европа
uber
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году, следует из расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемого, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса."После того, как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси", - говорится в расследовании на сайте ICIJ.Отмечается, что в октябре 2015 года после того, как таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии для бизнесменов, местное подразделение полиции приостановило работу сервиса UberX в центральных районах города, рядом с аэропортом и железнодорожным вокзалом.Тогда лоббист компании в Европе Марк Макганн на следующий день связался с Макроном. Министр ответил ему через 11 часов, пообещав лично с этим разобраться. Тем же вечером глава местной полиции пообещал конкретизировать постановление.Власти 12 дней спустя выпустили новый приказ, в котором уточнялось, что запрет распространяется на "нелицензированных и нерегулируемых" водителей Uber.
https://ria.ru/20220703/freksit-1799943226.html
https://ria.ru/20220620/makron-1796663522.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, европа, uber, эммануэль макрон
21:12 10.07.2022 (обновлено: 21:18 10.07.2022)
Консорциум журналистов узнал о лоббировании Макроном интересов Uber
ICIJ: президент Франции Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber