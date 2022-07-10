https://ria.ru/20220710/makron-1801583608.html

Консорциум журналистов узнал о лоббировании Макроном интересов Uber

Консорциум журналистов узнал о лоббировании Макроном интересов Uber - РИА Новости, 10.07.2022

Консорциум журналистов узнал о лоббировании Макроном интересов Uber

Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T21:12

2022-07-10T21:12

2022-07-10T21:18

в мире

париж

европа

uber

эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году, следует из расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемого, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса."После того, как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси", - говорится в расследовании на сайте ICIJ.Отмечается, что в октябре 2015 года после того, как таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии для бизнесменов, местное подразделение полиции приостановило работу сервиса UberX в центральных районах города, рядом с аэропортом и железнодорожным вокзалом.Тогда лоббист компании в Европе Марк Макганн на следующий день связался с Макроном. Министр ответил ему через 11 часов, пообещав лично с этим разобраться. Тем же вечером глава местной полиции пообещал конкретизировать постановление.Власти 12 дней спустя выпустили новый приказ, в котором уточнялось, что запрет распространяется на "нелицензированных и нерегулируемых" водителей Uber.

https://ria.ru/20220703/freksit-1799943226.html

https://ria.ru/20220620/makron-1796663522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, европа, uber, эммануэль макрон