https://ria.ru/20220710/lukashenko-1801586277.html

Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным салатом

Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным салатом - РИА Новости, 10.07.2022

Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным салатом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил к себе в гости в Могилевскую область космонавта Олега Новицкого и угостил его своим фирменным салатом... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T21:54

2022-07-10T21:54

2022-07-10T21:54

в мире

александр лукашенко

олег новицкий

россия

белоруссия

группа газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811218_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_14d073c04f72f38cea91bfd518e8307d.jpg

МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил к себе в гости в Могилевскую область космонавта Олега Новицкого и угостил его своим фирменным салатом "Молодость. Антиковидный", сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля пригласил к себе в гости на малую Родину белоруса и героя России космонавта Олега Новицкого. У главы государства он побывал вместе с дочерью Яной, а днем ранее, также по приглашению главы государства, посещали фестиваль (праздник "Купалье" - ред.) в (агрогородке - ред.) Александрии", - говорится в сообщении на сайте белорусского президента.Отмечается, что Лукашенко показал гостям домик своей мамы, где он рос. У дома Лукашенко и Новицкий вместе попытались охватить ствол 120-летней ивы, прислонившись к дереву, которое стойко переносило все ненастья. "И ломало, смотри. И ураган какой-то, потом гроза… Я когда приезжаю, я всегда обнимаю ее", - сказал белорусский президент.По данным пресс-службы, Лукашенко также показал гостям Трофимову криницу. В свое время криницу обустроил дед президента - плотник Трофим. На криницу они приехали на раритетном автомобиле ГАЗ-69, за рулем был сам Лукашенко. Президент и космонавт вместе окунулись в криницу и попробовали воды. "По-нашенски. Чтобы здоровыми были. Чтобы сколько было полетов туда, столько было и посадок", - предложил тост глава белорусского государства."Президент, естественно, не оставил гостей без угощения. Более того, сам в роли шеф-повара приготовил свой фирменный салат "Молодость. Антиковидный". В числе его ингредиентов - зеленый лук, свежие огурцы, вареные яйца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220413/shokolad-1783314891.html

https://ria.ru/20211008/lukashenko-1753735094.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, олег новицкий, россия, белоруссия, группа газ