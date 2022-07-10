Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным салатом
Президент Лукашенко угостил космонавта Новицкого салатом "Молодость. Антиковидный"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил к себе в гости в Могилевскую область космонавта Олега Новицкого и угостил его своим фирменным салатом "Молодость. Антиковидный", сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля пригласил к себе в гости на малую Родину белоруса и героя России космонавта Олега Новицкого. У главы государства он побывал вместе с дочерью Яной, а днем ранее, также по приглашению главы государства, посещали фестиваль (праздник "Купалье" - ред.) в (агрогородке - ред.) Александрии", - говорится в сообщении на сайте белорусского президента.
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Отмечается, что Лукашенко показал гостям домик своей мамы, где он рос. У дома Лукашенко и Новицкий вместе попытались охватить ствол 120-летней ивы, прислонившись к дереву, которое стойко переносило все ненастья. "И ломало, смотри. И ураган какой-то, потом гроза… Я когда приезжаю, я всегда обнимаю ее", - сказал белорусский президент.
По данным пресс-службы, Лукашенко также показал гостям Трофимову криницу. В свое время криницу обустроил дед президента - плотник Трофим. На криницу они приехали на раритетном автомобиле ГАЗ-69, за рулем был сам Лукашенко. Президент и космонавт вместе окунулись в криницу и попробовали воды. "По-нашенски. Чтобы здоровыми были. Чтобы сколько было полетов туда, столько было и посадок", - предложил тост глава белорусского государства.
"Президент, естественно, не оставил гостей без угощения. Более того, сам в роли шеф-повара приготовил свой фирменный салат "Молодость. Антиковидный". В числе его ингредиентов - зеленый лук, свежие огурцы, вареные яйца", - говорится в сообщении.
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