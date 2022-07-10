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С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж

С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж - РИА Новости, 10.07.2022

С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж

Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:22

2022-07-10T12:22

2022-07-10T12:22

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает правительство Луганской Народной Республики."Воронеж с Луганском свяжет новый прямой автобус большого класса. Работа маршрута №501 возобновится с 12 июля", - пишет правительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что время в пути займет порядка десяти часов, а обслуживать маршрут будут вместительные автобусы с кондиционерами.

https://ria.ru/20220701/avtobus-1799535773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганск, луганская народная республика, воронеж