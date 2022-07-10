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С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж - РИА Новости, 10.07.2022
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С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж
С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж - РИА Новости, 10.07.2022
С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж
Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:22
2022-07-10T12:22
в мире
луганск
луганская народная республика
воронеж
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает правительство Луганской Народной Республики."Воронеж с Луганском свяжет новый прямой автобус большого класса. Работа маршрута №501 возобновится с 12 июля", - пишет правительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что время в пути займет порядка десяти часов, а обслуживать маршрут будут вместительные автобусы с кондиционерами.
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в мире, луганск, луганская народная республика, воронеж
12:22 10.07.2022
 
С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж

В ЛНР сообщили о возобновлении работы автобусного маршрута, связывающего Луганск и Воронеж

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в Луганске
Женщина с ребенком в Луганске - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина с ребенком в Луганске . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает правительство Луганской Народной Республики.
"Воронеж с Луганском свяжет новый прямой автобус большого класса. Работа маршрута №501 возобновится с 12 июля", - пишет правительство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что время в пути займет порядка десяти часов, а обслуживать маршрут будут вместительные автобусы с кондиционерами.
Кадры прибытия первого за 8 лет автобуса из Симферополя в Херсон - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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