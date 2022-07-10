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С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж
С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж - РИА Новости, 10.07.2022
С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж
Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:22
2022-07-10T12:22
2022-07-10T12:22
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Автобусный маршрут №501, связывающий Воронеж и Луганск, вновь запустят с 12 июля, сообщает правительство Луганской Народной Республики."Воронеж с Луганском свяжет новый прямой автобус большого класса. Работа маршрута №501 возобновится с 12 июля", - пишет правительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что время в пути займет порядка десяти часов, а обслуживать маршрут будут вместительные автобусы с кондиционерами.
https://ria.ru/20220701/avtobus-1799535773.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, воронеж
С 12 июля запустят автобусный маршрут, связывающий Луганск и Воронеж
В ЛНР сообщили о возобновлении работы автобусного маршрута, связывающего Луганск и Воронеж