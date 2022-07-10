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В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/kvartira-1801529436.html
В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации
В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации - РИА Новости, 10.07.2022
В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации
Представители департамента строительства Минобороны показали первую построенную в Мариуполе с начала спецоперации квартиру, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:40
2022-07-10T16:16
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МАРИУПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Представители департамента строительства Минобороны показали первую построенную в Мариуполе с начала спецоперации квартиру, сообщил корреспондент РИА Новости.Возводимый жилой комплекс находится на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. На первом этаже здания уже готова трехкомнатная квартира общей площадью 75,6 квадратного метра. Там сделан косметический ремонт, квартира оборудована всем необходимым, включая стеклопакеты и сантехнику.Всего в пятиподъездном жилом доме будет 85 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.Строительство объектов стартовало в начале июня. Первый бетон залили 13 июня. Сейчас работы идут в двух домах на уровне третьего и четвертого этажей. На первом этапе строительства планируется сдать 12 таких домов, где в общем будет 1011 квартир. Такое количество позволит разместить в комплексе около 2,5 тысячи жителей.Сдача первого дома запланирована на сентябрь 2022 года. Во дворах будет вся инфраструктура, включая спортивные и детские площадки, дороги и парковки. Микрорайон планируется сдать в эксплуатацию к ноябрю. Все объекты Минобороны безвозмездно передаст в распоряжение Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220701/mariupol-1799520099.html
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россия
донецкая народная республика
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Строительство нового жилья в Мариуполе
Строительство нового жилья в Мариуполе
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россия, донецкая народная республика, в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:40 10.07.2022 (обновлено: 16:16 10.07.2022)
 
В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации

Минобороны показало первую с начала спецоперации построенную в Мариуполе квартиру

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Представители департамента строительства Минобороны показали первую построенную в Мариуполе с начала спецоперации квартиру, сообщил корреспондент РИА Новости.
Возводимый жилой комплекс находится на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. На первом этаже здания уже готова трехкомнатная квартира общей площадью 75,6 квадратного метра. Там сделан косметический ремонт, квартира оборудована всем необходимым, включая стеклопакеты и сантехнику.
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1 июля, 13:19Специальная военная операция на Украине
Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе
Всего в пятиподъездном жилом доме будет 85 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

"Сейчас на строительной площадке задействованы более 800 человек и 100 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно в три смены. К работам привлечены не только проверенные бригады, но и местные жители из города Мариуполь", — сообщил представитель компании-застройщика Олег Печенкин.

Строительство объектов стартовало в начале июня. Первый бетон залили 13 июня. Сейчас работы идут в двух домах на уровне третьего и четвертого этажей. На первом этапе строительства планируется сдать 12 таких домов, где в общем будет 1011 квартир. Такое количество позволит разместить в комплексе около 2,5 тысячи жителей.
Сдача первого дома запланирована на сентябрь 2022 года. Во дворах будет вся инфраструктура, включая спортивные и детские площадки, дороги и парковки. Микрорайон планируется сдать в эксплуатацию к ноябрю. Все объекты Минобороны безвозмездно передаст в распоряжение Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреМариупольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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