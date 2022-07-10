13:40 10.07.2022 (обновлено: 16:16 10.07.2022)
В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации
Минобороны показало первую с начала спецоперации построенную в Мариуполе квартиру
МАРИУПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Представители департамента строительства Минобороны показали первую построенную в Мариуполе с начала спецоперации квартиру, сообщил корреспондент РИА Новости.
Возводимый жилой комплекс находится на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. На первом этаже здания уже готова трехкомнатная квартира общей площадью 75,6 квадратного метра. Там сделан косметический ремонт, квартира оборудована всем необходимым, включая стеклопакеты и сантехнику.
Всего в пятиподъездном жилом доме будет 85 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.
"Сейчас на строительной площадке задействованы более 800 человек и 100 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно в три смены. К работам привлечены не только проверенные бригады, но и местные жители из города Мариуполь", — сообщил представитель компании-застройщика Олег Печенкин.
Строительство объектов стартовало в начале июня. Первый бетон залили 13 июня. Сейчас работы идут в двух домах на уровне третьего и четвертого этажей. На первом этапе строительства планируется сдать 12 таких домов, где в общем будет 1011 квартир. Такое количество позволит разместить в комплексе около 2,5 тысячи жителей.
Сдача первого дома запланирована на сентябрь 2022 года. Во дворах будет вся инфраструктура, включая спортивные и детские площадки, дороги и парковки. Микрорайон планируется сдать в эксплуатацию к ноябрю. Все объекты Минобороны безвозмездно передаст в распоряжение Донецкой Народной Республики.