https://ria.ru/20220710/kvartira-1801529436.html

В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации

В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации - РИА Новости, 10.07.2022

В Мариуполе показали первую квартиру, построенную с начала спецоперации

Представители департамента строительства Минобороны показали первую построенную в Мариуполе с начала спецоперации квартиру, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:40

2022-07-10T13:40

2022-07-10T16:16

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

мариуполь

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МАРИУПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Представители департамента строительства Минобороны показали первую построенную в Мариуполе с начала спецоперации квартиру, сообщил корреспондент РИА Новости.Возводимый жилой комплекс находится на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. На первом этаже здания уже готова трехкомнатная квартира общей площадью 75,6 квадратного метра. Там сделан косметический ремонт, квартира оборудована всем необходимым, включая стеклопакеты и сантехнику.Всего в пятиподъездном жилом доме будет 85 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.Строительство объектов стартовало в начале июня. Первый бетон залили 13 июня. Сейчас работы идут в двух домах на уровне третьего и четвертого этажей. На первом этапе строительства планируется сдать 12 таких домов, где в общем будет 1011 квартир. Такое количество позволит разместить в комплексе около 2,5 тысячи жителей.Сдача первого дома запланирована на сентябрь 2022 года. Во дворах будет вся инфраструктура, включая спортивные и детские площадки, дороги и парковки. Микрорайон планируется сдать в эксплуатацию к ноябрю. Все объекты Минобороны безвозмездно передаст в распоряжение Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220701/mariupol-1799520099.html

https://ria.ru/20220710/most-1801508245.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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Варвара Скокшина

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Строительство нового жилья в Мариуполе Строительство нового жилья в Мариуполе 2022-07-10T13:40 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф)