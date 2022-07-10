https://ria.ru/20220710/kraken-1801523773.html
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 10.07.2022
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"
ВКС РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления войск Украины, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:54
2022-07-10T12:54
2022-07-10T13:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467257_83:0:2238:1212_1920x0_80_0_0_7c977370d62aa14994270aa26a8f81fb.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВКС РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления войск Украины, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467257_283:0:2192:1432_1920x0_80_0_0_950c568cc201d733dbaccd08bee75afe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, вооруженные силы украины
12:54 10.07.2022 (обновлено: 13:04 10.07.2022)
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"
Минобороны: ВКС России уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"