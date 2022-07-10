Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/kraken-1801523773.html
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 10.07.2022
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"
ВКС РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления войск Украины, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:54
2022-07-10T13:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467257_83:0:2238:1212_1920x0_80_0_0_7c977370d62aa14994270aa26a8f81fb.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВКС РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления войск Украины, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467257_283:0:2192:1432_1920x0_80_0_0_950c568cc201d733dbaccd08bee75afe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, вооруженные силы украины
12:54 10.07.2022 (обновлено: 13:04 10.07.2022)
 
ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"

Минобороны: ВКС России уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"

© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВКС РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления войск Украины, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.
"ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска воздушно-космической обороныРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала