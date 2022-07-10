https://ria.ru/20220710/kraken-1801523773.html

ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"

ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен" - РИА Новости, 10.07.2022

ВКС уничтожили живую силу и технику нацформирования "Кракен"

ВКС РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления войск Украины, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:54

2022-07-10T12:54

2022-07-10T13:04

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВКС РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления войск Украины, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования "Кракен" в районе Харькова", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, вооруженные силы украины