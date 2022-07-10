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Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801528990.html
Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19
Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:35
2022-07-10T13:35
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного COVID-19, вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса, госпитализированы 748 человек."Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно... Рост заболеваемости в любом случае будет - примерно с середины августа и осенью. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции", - сказал Тимаков.Он отметил, что пока, по статистике, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России не отмечается.По словам специалиста, дальнейшая эпидситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции, даёт ли он защиту от повторного заболевания, а также от появления новых мутаций коронавируса.
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
13:35 10.07.2022
 
Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19

Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19 с середины августа

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного COVID-19, вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса, госпитализированы 748 человек.
"Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно... Рост заболеваемости в любом случае будет - примерно с середины августа и осенью. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции", - сказал Тимаков.
Он отметил, что пока, по статистике, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России не отмечается.
По словам специалиста, дальнейшая эпидситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции, даёт ли он защиту от повторного заболевания, а также от появления новых мутаций коронавируса.
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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