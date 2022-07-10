https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801528990.html

Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19

Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022

Инфекционист сообщил о возможном росте заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:35

2022-07-10T13:35

2022-07-10T13:35

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного COVID-19, вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса, госпитализированы 748 человек."Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно... Рост заболеваемости в любом случае будет - примерно с середины августа и осенью. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции", - сказал Тимаков.Он отметил, что пока, по статистике, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России не отмечается.По словам специалиста, дальнейшая эпидситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции, даёт ли он защиту от повторного заболевания, а также от появления новых мутаций коронавируса.

https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19