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В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели - РИА Новости, 10.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801518575.html
В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели
В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели - РИА Новости, 10.07.2022
В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели
Пятикратное увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Турции за последние две недели, министр здравоохранения Фахреттин Коджа настоятельно... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:12
2022-07-10T12:12
распространение коронавируса
в мире
турция
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Пятикратное увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Турции за последние две недели, министр здравоохранения Фахреттин Коджа настоятельно рекомендовал гражданам старше 50 лет получить очередную дозу вакцины, передает телеканал NTV."Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19 за неделю с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Рост за последние две недели составил почти 5 раз", - передал телеканал.Министр здравоохранения Фахреттин Коджа обратил внимание на рост эпидемии в Турции, а также в мире."Мы настоятельно рекомендуем лицам старше 50 лет и лицам из группы риска получить очередную дозу вакцины, если с момента их последней вакцинации прошло 6 месяцев", - приводит телеканал слова министра.
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html
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в мире, турция, коронавирус covid-19
12:12 10.07.2022
 
В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели

Минздрав Турции зафиксировал почти пятикратный рост новых случаев COVID-19 за две недели

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Пятикратное увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Турции за последние две недели, министр здравоохранения Фахреттин Коджа настоятельно рекомендовал гражданам старше 50 лет получить очередную дозу вакцины, передает телеканал NTV.
"Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19 за неделю с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Рост за последние две недели составил почти 5 раз", - передал телеканал.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа обратил внимание на рост эпидемии в Турции, а также в мире.
"Мы настоятельно рекомендуем лицам старше 50 лет и лицам из группы риска получить очередную дозу вакцины, если с момента их последней вакцинации прошло 6 месяцев", - приводит телеканал слова министра.
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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