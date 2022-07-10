https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801518575.html

В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели

В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели - РИА Новости, 10.07.2022

В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели

Пятикратное увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Турции за последние две недели, министр здравоохранения Фахреттин Коджа настоятельно... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:12

2022-07-10T12:12

2022-07-10T12:12

распространение коронавируса

в мире

турция

коронавирус covid-19

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АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Пятикратное увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Турции за последние две недели, министр здравоохранения Фахреттин Коджа настоятельно рекомендовал гражданам старше 50 лет получить очередную дозу вакцины, передает телеканал NTV."Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19 за неделю с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Рост за последние две недели составил почти 5 раз", - передал телеканал.Министр здравоохранения Фахреттин Коджа обратил внимание на рост эпидемии в Турции, а также в мире."Мы настоятельно рекомендуем лицам старше 50 лет и лицам из группы риска получить очередную дозу вакцины, если с момента их последней вакцинации прошло 6 месяцев", - приводит телеканал слова министра.

https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, коронавирус covid-19