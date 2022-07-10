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Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт - РИА Новости, 10.07.2022
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https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html
Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт
Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт - РИА Новости, 10.07.2022
Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт
Заражение коронавирусом по проявлениям сейчас близко к ОРВИ, однако инфекция может обострить различные заболевания, заявила РИА Новости заместитель директора по РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T03:16
2022-07-10T08:13
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Заражение коронавирусом по проявлениям сейчас близко к ОРВИ, однако инфекция может обострить различные заболевания, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений", — отметила собеседница агентства.По ее словам, восстановиться после болезни могут помочь прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов. Если симптомы болезни затянулись, то пациентам следует обращаться к врачу, так как не исключено, что могло обостриться или проявиться заболевание, которое ранее не давало о себе знать, пояснила эксперт.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
03:16 10.07.2022 (обновлено: 08:13 10.07.2022)
 
Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: COVID-19 сейчас практически неотличим от других ОРВИ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону"
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Медицинский работник у входа в "красную зону". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Заражение коронавирусом по проявлениям сейчас близко к ОРВИ, однако инфекция может обострить различные заболевания, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений", — отметила собеседница агентства.
По ее словам, восстановиться после болезни могут помочь прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов.
Если симптомы болезни затянулись, то пациентам следует обращаться к врачу, так как не исключено, что могло обостриться или проявиться заболевание, которое ранее не давало о себе знать, пояснила эксперт.
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