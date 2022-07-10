https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html

Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт

Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт - РИА Новости, 10.07.2022

Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт

Заражение коронавирусом по проявлениям сейчас близко к ОРВИ, однако инфекция может обострить различные заболевания, заявила РИА Новости заместитель директора по РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T03:16

2022-07-10T03:16

2022-07-10T08:13

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Заражение коронавирусом по проявлениям сейчас близко к ОРВИ, однако инфекция может обострить различные заболевания, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений", — отметила собеседница агентства.По ее словам, восстановиться после болезни могут помочь прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов. Если симптомы болезни затянулись, то пациентам следует обращаться к врачу, так как не исключено, что могло обостриться или проявиться заболевание, которое ранее не давало о себе знать, пояснила эксперт.

https://ria.ru/20220709/covid-1801481504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии