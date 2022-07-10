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Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться - РИА Новости, 10.07.2022
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Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться
Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться - РИА Новости, 10.07.2022
Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться
Контакты между военными и гражданскими должностными лицами России и Франции продолжают осуществляться, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:26
2022-07-10T18:24
россия
франция
политика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контакты между военными и гражданскими должностными лицами России и Франции продолжают осуществляться, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche."Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Да, наши гражданские и военные чиновники взаимодействуют", — ответил он на вопрос о том, продолжается ли диалог между французским начальником штаба и его российским коллегой.Лекорню добавил, что Россия в любом случае останется "великой державой у ворот Европы", а роль Парижа — обеспечить коллективную безопасность в долгосрочной перспективе.
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россия, франция, политика
12:26 10.07.2022 (обновлено: 18:24 10.07.2022)
 
Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться

Министр обороны Франции Лекорню: ведомство поддерживает связь с коллегами из России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контакты между военными и гражданскими должностными лицами России и Франции продолжают осуществляться, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Да, наши гражданские и военные чиновники взаимодействуют", — ответил он на вопрос о том, продолжается ли диалог между французским начальником штаба и его российским коллегой.
Лекорню добавил, что Россия в любом случае останется "великой державой у ворот Европы", а роль Парижа — обеспечить коллективную безопасность в долгосрочной перспективе.
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