https://ria.ru/20220710/kontakty-1801519731.html
Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться
Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться - РИА Новости, 10.07.2022
Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться
Контакты между военными и гражданскими должностными лицами России и Франции продолжают осуществляться, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:26
2022-07-10T12:26
2022-07-10T18:24
россия
франция
политика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контакты между военными и гражданскими должностными лицами России и Франции продолжают осуществляться, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche."Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Да, наши гражданские и военные чиновники взаимодействуют", — ответил он на вопрос о том, продолжается ли диалог между французским начальником штаба и его российским коллегой.Лекорню добавил, что Россия в любом случае останется "великой державой у ворот Европы", а роль Парижа — обеспечить коллективную безопасность в долгосрочной перспективе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, франция, политика
12:26 10.07.2022 (обновлено: 18:24 10.07.2022)
Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться
Министр обороны Франции Лекорню: ведомство поддерживает связь с коллегами из России