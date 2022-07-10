https://ria.ru/20220710/kontakty-1801519731.html

Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться

Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться - РИА Новости, 10.07.2022

Контакты между чиновниками России и Франции продолжают осуществляться

Контакты между военными и гражданскими должностными лицами России и Франции продолжают осуществляться, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:26

2022-07-10T12:26

2022-07-10T18:24

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франция

политика

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контакты между военными и гражданскими должностными лицами России и Франции продолжают осуществляться, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche."Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Да, наши гражданские и военные чиновники взаимодействуют", — ответил он на вопрос о том, продолжается ли диалог между французским начальником штаба и его российским коллегой.Лекорню добавил, что Россия в любом случае останется "великой державой у ворот Европы", а роль Парижа — обеспечить коллективную безопасность в долгосрочной перспективе.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, франция, политика