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СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России - РИА Новости, 10.07.2022
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СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России
СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России - РИА Новости, 10.07.2022
СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России
Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска с целью добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:19
2022-07-10T16:26
украина
в мире
россия
лондон
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
вадим пристайко
владимир путин
великобритания
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска с целью добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России.Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ. По его словам, только за Украину было выплачено 16 миллиардов долларов.
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украина, в мире, россия, лондон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), вадим пристайко, владимир путин, великобритания
16:19 10.07.2022 (обновлено: 16:26 10.07.2022)
 
СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России

Times: Украина хочет через суд в Британии конфисковать недвижимость, приписываемую России

CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
Высокий суд Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска с целью добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России.

"Украина также рассматривает возможность судебного иска о вступлении во владение 18 объектами недвижимости, стоимость которых, возможно, достигает 100 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в сообщении газеты Times, которое ссылается на собственное расследование.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ. По его словам, только за Украину было выплачено 16 миллиардов долларов.
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