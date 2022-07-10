https://ria.ru/20220710/konfiskatsiya-1801547181.html

СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России

СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России - РИА Новости, 10.07.2022

СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России

Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска с целью добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T16:19

2022-07-10T16:19

2022-07-10T16:26

украина

в мире

россия

лондон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

вадим пристайко

владимир путин

великобритания

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска с целью добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России.Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко уже нанимает адвоката.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ. По его словам, только за Украину было выплачено 16 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220706/voennye-1800562737.html

украина

россия

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украина, в мире, россия, лондон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), вадим пристайко, владимир путин, великобритания