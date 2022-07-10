https://ria.ru/20220710/kipr-1801485758.html
"Как мы будем без русских?": на Кипре пожаловались на западные санкции
"Как мы будем без русских?": на Кипре пожаловались на западные санкции - РИА Новости, 10.07.2022
"Как мы будем без русских?": на Кипре пожаловались на западные санкции
После присоединения Кипра к западным санкциям в отношении России местные жители не знают, как им быть, так как именно россияне были готовы много тратить на... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T02:19
2022-07-10T02:19
2022-07-10T02:19
в мире
россия
кипр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. После присоединения Кипра к западным санкциям в отношении России местные жители не знают, как им быть, так как именно россияне были готовы много тратить на отдыхе и инвестировать в долгосрочные проекты, пишет журнал L'Espresso.Как отмечается в материале, город Лимассол с русскоязычной общиной численностью 50 тысяч человек является памятником дружбы между маленьким островом и "российским гигантом": на протяжении нескольких десятилетий Кипр развивал особые отношения с инвесторами и туристами из России."Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске. "Как же мы будем без русских?", — вопрос, который гуляет по базарам", - говорится в статье.До прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми по численности после англичан, однако именно они были готовы тратить больше всех. При этом сейчас в шаттлах, курсирующих по набережной с остановками, носящими названия местных отелей, много свободных мест, указывает L'Espresso. Так, по подсчетам местного правительства, из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более 600 миллионов евро."Это какая-то шутка: туристы, которым мы не даем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию", - пожаловался председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус. По его словам, "маленький остров платит несоразмерную цену" по сравнению с другими европейскими странами.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801421975.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, кипр, санкции в отношении россии
"Как мы будем без русских?": на Кипре пожаловались на западные санкции
L'Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из России
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости.
После присоединения Кипра к западным санкциям в отношении России местные жители не знают, как им быть, так как именно россияне были готовы много тратить на отдыхе и инвестировать в долгосрочные проекты, пишет
журнал L'Espresso.
Как отмечается в материале, город Лимассол с русскоязычной общиной численностью 50 тысяч человек является памятником дружбы между маленьким островом и "российским гигантом": на протяжении нескольких десятилетий Кипр
развивал особые отношения с инвесторами и туристами из России
.
"Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске. "Как же мы будем без русских?", — вопрос, который гуляет по базарам", - говорится в статье.
До прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми по численности после англичан, однако именно они были готовы тратить больше всех. При этом сейчас в шаттлах, курсирующих по набережной с остановками, носящими названия местных отелей, много свободных мест, указывает L'Espresso. Так, по подсчетам местного правительства, из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более 600 миллионов евро.
"Это какая-то шутка: туристы, которым мы не даем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию", - пожаловался председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус. По его словам, "маленький остров платит несоразмерную цену" по сравнению с другими европейскими странами.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>