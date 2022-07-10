https://ria.ru/20220710/kherson-1801517986.html
Украинские войска обстреляли Херсон
Украинские войска обстреляли Херсон - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Херсон
Украинские войска обстреляли Херсон в воскресенье, ПВО отработала цели, сообщил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:06
2022-07-10T12:06
2022-07-10T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Херсон в воскресенье, ПВО отработала цели, сообщил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Обстрелы идут каждый день. Не только Херсона, но и других городов. Если бы не работа ПВО, нас бы вообще не было, наверное. Обстрелы ведутся (украинскими войсками – ред.) со стороны Николаевской области различными средствами – РСЗО, "Точками-У", артиллерией", - сказал Стремоусов.Утром в субботу по целям над Херсоном также сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области, сообщили ранее в администрации региона.Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, заявлял РИА Новости Стремоусов.
https://ria.ru/20220707/kherson-1801031401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, николаевская область, херсонская область
Украинские войска обстреляли Херсон
Украинские войска обстреляли Херсон, ПВО сбила цели