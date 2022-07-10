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Украинские войска обстреляли Херсон - РИА Новости, 10.07.2022
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Украинские войска обстреляли Херсон
Украинские войска обстреляли Херсон - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Херсон
Украинские войска обстреляли Херсон в воскресенье, ПВО отработала цели, сообщил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:06
2022-07-10T12:06
в мире
херсон
николаевская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Херсон в воскресенье, ПВО отработала цели, сообщил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов."Обстрелы идут каждый день. Не только Херсона, но и других городов. Если бы не работа ПВО, нас бы вообще не было, наверное. Обстрелы ведутся (украинскими войсками – ред.) со стороны Николаевской области различными средствами – РСЗО, "Точками-У", артиллерией", - сказал Стремоусов.Утром в субботу по целям над Херсоном также сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области, сообщили ранее в администрации региона.Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, заявлял РИА Новости Стремоусов.
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в мире, херсон, николаевская область, херсонская область
12:06 10.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Херсон

Украинские войска обстреляли Херсон, ПВО сбила цели

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции
Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Херсон в воскресенье, ПВО отработала цели, сообщил РИА Новости замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Обстрелы идут каждый день. Не только Херсона, но и других городов. Если бы не работа ПВО, нас бы вообще не было, наверное. Обстрелы ведутся (украинскими войсками – ред.) со стороны Николаевской области различными средствами – РСЗО, "Точками-У", артиллерией", - сказал Стремоусов.
Утром в субботу по целям над Херсоном также сработали силы противовоздушной обороны, обстрел велся украинскими войсками со стороны Николаевской области, сообщили ранее в администрации региона.
Обстрелы Херсонской области украинскими войсками производятся с целью запугивания жителей региона, где налаживается мирная жизнь, заявлял РИА Новости Стремоусов.
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