https://ria.ru/20220710/kharkov-1801518740.html
На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая
На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая - РИА Новости, 10.07.2022
На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая
Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, заявила пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:15
2022-07-10T12:15
2022-07-10T14:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, заявила пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона в своем Telegram-канале."На освобожденных территориях Харьковской области стартовала уборочная кампания", — говорится в сообщении.Отмечается, что кампания проходит несмотря на обстрелы с украинской стороны. По данным ВГА, урожайность составит около 40 центнеров с гектара.В ходе спецоперации российские военные и силы ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220708/gerb-1801356207.html
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РИА Новости
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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика
12:15 10.07.2022 (обновлено: 14:40 10.07.2022)
На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая
ВГА Харьковской области сообщила о начале сбора урожая на освобожденных территориях