https://ria.ru/20220710/kharkov-1801518740.html

На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая

На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая - РИА Новости, 10.07.2022

На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая

Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, заявила пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:15

2022-07-10T12:15

2022-07-10T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, заявила пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона в своем Telegram-канале."На освобожденных территориях Харьковской области стартовала уборочная кампания", — говорится в сообщении.Отмечается, что кампания проходит несмотря на обстрелы с украинской стороны. По данным ВГА, урожайность составит около 40 центнеров с гектара.В ходе спецоперации российские военные и силы ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220708/gerb-1801356207.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика