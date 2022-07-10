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На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая - РИА Новости, 10.07.2022
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На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая
На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая - РИА Новости, 10.07.2022
На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая
Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, заявила пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:15
2022-07-10T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, заявила пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона в своем Telegram-канале."На освобожденных территориях Харьковской области стартовала уборочная кампания", — говорится в сообщении.Отмечается, что кампания проходит несмотря на обстрелы с украинской стороны. По данным ВГА, урожайность составит около 40 центнеров с гектара.В ходе спецоперации российские военные и силы ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика
12:15 10.07.2022 (обновлено: 14:40 10.07.2022)
 
На освобожденных территориях Харьковской области начался сбор урожая

ВГА Харьковской области сообщила о начале сбора урожая на освобожденных территориях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна озимой пшеницы
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сбор урожая зерновых культур начался на освобожденных территориях Харьковской области, заявила пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) региона в своем Telegram-канале.
"На освобожденных территориях Харьковской области стартовала уборочная кампания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кампания проходит несмотря на обстрелы с украинской стороны. По данным ВГА, урожайность составит около 40 центнеров с гектара.
В ходе спецоперации российские военные и силы ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Герб Харьковской области
8 июля, 22:59
Двуглавый орел стал гербом Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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