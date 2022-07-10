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Захарова прокомментировала ситуацию с транзитом в Калининград - РИА Новости, 10.07.2022
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Захарова прокомментировала ситуацию с транзитом в Калининград
Захарова прокомментировала ситуацию с транзитом в Калининград - РИА Новости, 10.07.2022
Захарова прокомментировала ситуацию с транзитом в Калининград
Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:32
2022-07-10T18:50
санкции в отношении россии
в мире
калининград
мария захарова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично... Никто официально в детали их не посвящал... но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным", - сказала она в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что исполнение санкций находится в приоритете для Еврокомиссии.
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санкции в отношении россии, в мире, калининград, мария захарова
18:32 10.07.2022 (обновлено: 18:50 10.07.2022)
 
Захарова прокомментировала ситуацию с транзитом в Калининград

Захарова рассказала о возможном ответе, если ЕС не решит проблему транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично... Никто официально в детали их не посвящал... но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным", - сказала она в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.
Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что исполнение санкций находится в приоритете для Еврокомиссии.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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Санкции в отношении РоссииВ миреКалининградМария Захарова
 
 
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