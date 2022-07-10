https://ria.ru/20220710/kaliningrad-1801561951.html

Захарова прокомментировала ситуацию с транзитом в Калининград

Захарова прокомментировала ситуацию с транзитом в Калининград - РИА Новости, 10.07.2022

Захарова прокомментировала ситуацию с транзитом в Калининград

Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:32

2022-07-10T18:32

2022-07-10T18:50

санкции в отношении россии

в мире

калининград

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797303011_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_8f1ad548dc6b5201af7c5149369d8c89.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично... Никто официально в детали их не посвящал... но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным", - сказала она в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что исполнение санкций находится в приоритете для Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220709/kaliningrad-1801380906.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, в мире, калининград, мария захарова