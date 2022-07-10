https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801553282.html
Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ данные о российских войсках
Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ данные о российских войсках - РИА Новости, 10.07.2022
Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ данные о российских войсках
Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости о том, как передавал СБУ координаты расположения... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T17:16
2022-07-10T17:16
2022-07-10T17:18
в мире
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
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НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл – РИА Новости. Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости о том, как передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, в результате которых пострадали в том числе и мирные граждане.Пользователь одного из ботов Telegram-канала для помощи украинским войскам Вячеслав Ткаченко рассказал в ходе допроса, что после его комментариев сети на него вышли сотрудники СБУ с предложением о передаче локаций и с расспросами об обстановке в городе."Ткаченко Вячеслав Александрович… скидывал (координаты) лесопосадки и …поворот. Там находилась техника, КаМАЗы, УРАЛы и личный состав… Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь", - сказал Ткаченко.Он признал свою вину и сказал, что сделал это по глупости.Ткаченко рассказал, что задержан был из-за того, что пьяный пел песню, а в телефоне позднее обнаружилась его переписка с СБУ.
https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801549330.html
https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины
17:16 10.07.2022 (обновлено: 17:18 10.07.2022)
Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ данные о российских войсках
Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ координаты расположения российских войск
НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл – РИА Новости. Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости о том, как передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, в результате которых пострадали в том числе и мирные граждане.
Пользователь одного из ботов Telegram-канала для помощи украинским войскам Вячеслав Ткаченко рассказал в ходе допроса, что после его комментариев сети на него вышли сотрудники СБУ
с предложением о передаче локаций и с расспросами об обстановке в городе.
"Ткаченко Вячеслав Александрович… скидывал (координаты) лесопосадки и …поворот. Там находилась техника, КаМАЗы, УРАЛы и личный состав… Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь", - сказал Ткаченко.
Он признал свою вину и сказал, что сделал это по глупости.
"Я понимаю (что мои действия привели к гибели мирных людей), виноват был, по тупости все сделал", - сказал Ткаченко.
Ткаченко рассказал, что задержан был из-за того, что пьяный пел песню, а в телефоне позднее обнаружилась его переписка с СБУ.