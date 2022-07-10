https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801553282.html

Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ данные о российских войсках

Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ данные о российских войсках - РИА Новости, 10.07.2022

Житель Новой Каховки сообщил, как передавал СБУ данные о российских войсках

Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости о том, как передавал СБУ координаты расположения... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T17:16

2022-07-10T17:16

2022-07-10T17:18

в мире

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800281313_0:128:3158:1904_1920x0_80_0_0_1eefa89af92bd3a3131c0a23cd1f1079.jpg

НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл – РИА Новости. Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости о том, как передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, в результате которых пострадали в том числе и мирные граждане.Пользователь одного из ботов Telegram-канала для помощи украинским войскам Вячеслав Ткаченко рассказал в ходе допроса, что после его комментариев сети на него вышли сотрудники СБУ с предложением о передаче локаций и с расспросами об обстановке в городе."Ткаченко Вячеслав Александрович… скидывал (координаты) лесопосадки и …поворот. Там находилась техника, КаМАЗы, УРАЛы и личный состав… Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь", - сказал Ткаченко.Он признал свою вину и сказал, что сделал это по глупости.Ткаченко рассказал, что задержан был из-за того, что пьяный пел песню, а в телефоне позднее обнаружилась его переписка с СБУ.

https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801549330.html

https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, служба безопасности украины