https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801549330.html

Из-за удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли люди, сообщил источник

Из-за удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли люди, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2022

Из-за удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли люди, сообщил источник

Мирные жители погибли при ударе "Точкой-У" со стороны Украины по Новой Каховке, до этого украинская разведка собирала данные о скоплении людей во время... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T16:35

2022-07-10T16:35

2022-07-10T17:08

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл – РИА Новости. Мирные жители погибли при ударе "Точкой-У" со стороны Украины по Новой Каховке, до этого украинская разведка собирала данные о скоплении людей во время городских праздников, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск РФ, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар "Точкой-У" украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html

https://ria.ru/20220710/kherson-1801547030.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс