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Из-за удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли люди, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801549330.html
Из-за удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли люди, сообщил источник
Из-за удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли люди, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2022
Из-за удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли люди, сообщил источник
Мирные жители погибли при ударе "Точкой-У" со стороны Украины по Новой Каховке, до этого украинская разведка собирала данные о скоплении людей во время... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:35
2022-07-10T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
донбасс
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НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл – РИА Новости. Мирные жители погибли при ударе "Точкой-У" со стороны Украины по Новой Каховке, до этого украинская разведка собирала данные о скоплении людей во время городских праздников, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск РФ, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар "Точкой-У" украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс
16:35 10.07.2022 (обновлено: 17:08 10.07.2022)
 
Из-за удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли люди, сообщил источник

Источник: из-за удара по Новой Каховке "Точкой-У" со стороны ВСУ погибли мирные люди

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлементы ракеты "Точка-У"
Элементы ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Элементы ракеты "Точка-У". Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл – РИА Новости. Мирные жители погибли при ударе "Точкой-У" со стороны Украины по Новой Каховке, до этого украинская разведка собирала данные о скоплении людей во время городских праздников, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск РФ, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар "Точкой-У" украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки", - сказал он.
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
16:22Специальная военная операция на Украине
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
16:18Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбасс
 
 
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