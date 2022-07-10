https://ria.ru/20220710/kadyrov-1801559288.html

Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой

Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой - РИА Новости, 10.07.2022

Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой

Украинская армия в каждом бою теряет более ста человек, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:11

2022-07-10T18:11

2022-07-10T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801565362_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a96d02c2a8eb4904cbc002cc3782a1c.jpg

ПЯТИГОРСК, 10 июл — РИА Новости. Украинская армия в каждом бою теряет более ста человек, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Так он ответил на комментарии читателей своего Telegram-канала, которые под постом об освобождении Луганской Народной Республики задались вопросом, почему на видео нет тел погибших."Дабы развеять все ваши сомнения, демонстрирую данные кадры, которые были сняты позднее все там же. Как вы можете удостовериться, поле боя усеяно денацифицированными украинскими военными", — написал Кадыров, опубликовав новую видеозапись.По его словам, подобная картина наблюдается практически везде.Он отметил, что все сомневающиеся могут приехать на линию соприкосновения, где им проведут "подробную экскурсию по местам недавних сражений"."Мы не публикуем подобный контент здесь, поскольку допускаем возможность того, что на канал могут быть подписаны лица, не достигшие совершеннолетия, люди со слабой психикой и так далее. Просто знайте, наши бойцы, хоть и немногословны, однако дело свое знают получше, чем всякие ВСУ, СБУ, нацбаты, вместе взятые", — заключил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220707/akhmat-1800824620.html

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html

украина

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобождения ЛНР бойцами полка имени А. Кадырова Видео из телеграма Рамзана Кадырова 2022-07-10T18:11 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины