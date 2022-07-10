18:11 10.07.2022 (обновлено: 19:05 10.07.2022)
Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой
Глава Чечни Кадыров сообщил, что за один бой на Украине уничтожают более ста националистов
ПЯТИГОРСК, 10 июл — РИА Новости. Украинская армия в каждом бою теряет более ста человек, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Так он ответил на комментарии читателей своего Telegram-канала, которые под постом об освобождении Луганской Народной Республики задались вопросом, почему на видео нет тел погибших.
"Дабы развеять все ваши сомнения, демонстрирую данные кадры, которые были сняты позднее все там же. Как вы можете удостовериться, поле боя усеяно денацифицированными украинскими военными", — написал Кадыров, опубликовав новую видеозапись.
По его словам, подобная картина наблюдается практически везде.
"За один только бой в среднем к Бандере отправляется свыше ста нациков, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани. Это факт, который из раза в раз подкрепляется достоверными разведданными. Именно так проходила зачистка всей Луганской Народной Республики — грамотно, оперативно и четко", — добавил глава Чечни.
Он отметил, что все сомневающиеся могут приехать на линию соприкосновения, где им проведут "подробную экскурсию по местам недавних сражений".
"Мы не публикуем подобный контент здесь, поскольку допускаем возможность того, что на канал могут быть подписаны лица, не достигшие совершеннолетия, люди со слабой психикой и так далее. Просто знайте, наши бойцы, хоть и немногословны, однако дело свое знают получше, чем всякие ВСУ, СБУ, нацбаты, вместе взятые", — заключил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.