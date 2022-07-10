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Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/kadyrov-1801559288.html
Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой
Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой - РИА Новости, 10.07.2022
Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой
Украинская армия в каждом бою теряет более ста человек, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:11
2022-07-10T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ПЯТИГОРСК, 10 июл — РИА Новости. Украинская армия в каждом бою теряет более ста человек, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Так он ответил на комментарии читателей своего Telegram-канала, которые под постом об освобождении Луганской Народной Республики задались вопросом, почему на видео нет тел погибших."Дабы развеять все ваши сомнения, демонстрирую данные кадры, которые были сняты позднее все там же. Как вы можете удостовериться, поле боя усеяно денацифицированными украинскими военными", — написал Кадыров, опубликовав новую видеозапись.По его словам, подобная картина наблюдается практически везде.Он отметил, что все сомневающиеся могут приехать на линию соприкосновения, где им проведут "подробную экскурсию по местам недавних сражений"."Мы не публикуем подобный контент здесь, поскольку допускаем возможность того, что на канал могут быть подписаны лица, не достигшие совершеннолетия, люди со слабой психикой и так далее. Просто знайте, наши бойцы, хоть и немногословны, однако дело свое знают получше, чем всякие ВСУ, СБУ, нацбаты, вместе взятые", — заключил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220707/akhmat-1800824620.html
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Кадры освобождения ЛНР бойцами полка имени А. Кадырова
Видео из телеграма Рамзана Кадырова
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в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
18:11 10.07.2022 (обновлено: 19:05 10.07.2022)
 
Кадыров: союзные силы на Украине уничтожают более ста националистов за бой

Глава Чечни Кадыров сообщил, что за один бой на Украине уничтожают более ста националистов

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 10 июл — РИА Новости. Украинская армия в каждом бою теряет более ста человек, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Так он ответил на комментарии читателей своего Telegram-канала, которые под постом об освобождении Луганской Народной Республики задались вопросом, почему на видео нет тел погибших.
"Дабы развеять все ваши сомнения, демонстрирую данные кадры, которые были сняты позднее все там же. Как вы можете удостовериться, поле боя усеяно денацифицированными украинскими военными", — написал Кадыров, опубликовав новую видеозапись.
По его словам, подобная картина наблюдается практически везде.

"За один только бой в среднем к Бандере отправляется свыше ста нациков, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани. Это факт, который из раза в раз подкрепляется достоверными разведданными. Именно так проходила зачистка всей Луганской Народной Республики — грамотно, оперативно и четко", — добавил глава Чечни.

Он отметил, что все сомневающиеся могут приехать на линию соприкосновения, где им проведут "подробную экскурсию по местам недавних сражений".
"Мы не публикуем подобный контент здесь, поскольку допускаем возможность того, что на канал могут быть подписаны лица, не достигшие совершеннолетия, люди со слабой психикой и так далее. Просто знайте, наши бойцы, хоть и немногословны, однако дело свое знают получше, чем всякие ВСУ, СБУ, нацбаты, вместе взятые", — заключил Кадыров.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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