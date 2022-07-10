08:22 10.07.2022 (обновлено: 10:25 10.07.2022)
Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама
Глава Чечни Кадыров заколол верблюдов в родовом селе в честь Курбан-байрама
© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как совершил хадж в Мекку.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало пришлось на 9 июля.
"В праздник Ид аль-Адха, возвратившись в свое родовое село Ахмат-Юрт после хаджа в лучезарную Мекку, вместе с членами нашей семьи я принял участие в обряде жертвоприношения", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
Он также отметил, что вместе с внуками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова заколол жертвенных верблюдов от каждого члена своей семьи в честь праздника. Глава региона добавил, что мясо животных раздали всем нуждающимся.
"Далее во главе с председателем Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым, известными богословами и мюридами мы собрались у меня дома за накрытым столом, где совершили обряды зикр и мовлид, прочитали назмы", - добавил Кадыров.