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Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама - РИА Новости, 10.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220710/kadyrov-1801495155.html
Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама
Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама - РИА Новости, 10.07.2022
Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:22
2022-07-10T10:25
религия
мекка
курбан-байрам
рамзан кадыров
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как совершил хадж в Мекку.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало пришлось на 9 июля."В праздник Ид аль-Адха, возвратившись в свое родовое село Ахмат-Юрт после хаджа в лучезарную Мекку, вместе с членами нашей семьи я принял участие в обряде жертвоприношения", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также отметил, что вместе с внуками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова заколол жертвенных верблюдов от каждого члена своей семьи в честь праздника. Глава региона добавил, что мясо животных раздали всем нуждающимся."Далее во главе с председателем Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым, известными богословами и мюридами мы собрались у меня дома за накрытым столом, где совершили обряды зикр и мовлид, прочитали назмы", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html
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мекка, курбан-байрам, рамзан кадыров
08:22 10.07.2022 (обновлено: 10:25 10.07.2022)
 
Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама

Глава Чечни Кадыров заколол верблюдов в родовом селе в честь Курбан-байрама

© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как совершил хадж в Мекку.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало пришлось на 9 июля.
"В праздник Ид аль-Адха, возвратившись в свое родовое село Ахмат-Юрт после хаджа в лучезарную Мекку, вместе с членами нашей семьи я принял участие в обряде жертвоприношения", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
Он также отметил, что вместе с внуками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова заколол жертвенных верблюдов от каждого члена своей семьи в честь праздника. Глава региона добавил, что мясо животных раздали всем нуждающимся.
"Далее во главе с председателем Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым, известными богословами и мюридами мы собрались у меня дома за накрытым столом, где совершили обряды зикр и мовлид, прочитали назмы", - добавил Кадыров.
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