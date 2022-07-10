https://ria.ru/20220710/kadyrov-1801495155.html

Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама

Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама - РИА Новости, 10.07.2022

Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:22

2022-07-10T08:22

2022-07-10T10:25

религия

мекка

курбан-байрам

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801505597_44:0:1548:846_1920x0_80_0_0_4b4a011c7b6223d98595f7afa9cc9765.png

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как совершил хадж в Мекку.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало пришлось на 9 июля."В праздник Ид аль-Адха, возвратившись в свое родовое село Ахмат-Юрт после хаджа в лучезарную Мекку, вместе с членами нашей семьи я принял участие в обряде жертвоприношения", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также отметил, что вместе с внуками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова заколол жертвенных верблюдов от каждого члена своей семьи в честь праздника. Глава региона добавил, что мясо животных раздали всем нуждающимся."Далее во главе с председателем Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кадыровым, известными богословами и мюридами мы собрались у меня дома за накрытым столом, где совершили обряды зикр и мовлид, прочитали назмы", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html

мекка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мекка, курбан-байрам, рамзан кадыров