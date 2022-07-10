https://ria.ru/20220710/istrebitel-1801548128.html
Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн"
Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн" - РИА Новости, 10.07.2022
Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн"
Истребитель F-18 Super Hornet в Средиземном море упал за борт авианосца "Гарри Трумэн", говорится в заявлении ВМС США. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:29
2022-07-10T16:29
2022-07-10T18:46
в мире
средиземное море
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Истребитель F-18 Super Hornet в Средиземном море упал за борт авианосца "Гарри Трумэн", говорится в заявлении ВМС США.Инцидент произошел 8 июля, когда авианосец пополнял запасы воды."Истребитель F-18, приписанный к первому авианосному крылу, улетел за борт авианосца "Гарри Трумэн" по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды", — сообщили военные.Один моряк получил ранения, сейчас его состояние стабильно, жизни ничего не угрожает.Упавший за борт истребитель удалось поднять. Теперь и самолет, и авианосец "полностью готовы продолжать выполнение миссии", подчеркивается в заявлении американских ВМС.
https://ria.ru/20220604/istrebitel-1793082846.html
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средиземное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, средиземное море
16:29 10.07.2022 (обновлено: 18:46 10.07.2022)
Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн"
Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн" в Средиземном море