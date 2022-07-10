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Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн" - РИА Новости, 10.07.2022
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Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн"
Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн" - РИА Новости, 10.07.2022
Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн"
Истребитель F-18 Super Hornet в Средиземном море упал за борт авианосца "Гарри Трумэн", говорится в заявлении ВМС США. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:29
2022-07-10T18:46
в мире
средиземное море
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Истребитель F-18 Super Hornet в Средиземном море упал за борт авианосца "Гарри Трумэн", говорится в заявлении ВМС США.Инцидент произошел 8 июля, когда авианосец пополнял запасы воды."Истребитель F-18, приписанный к первому авианосному крылу, улетел за борт авианосца "Гарри Трумэн" по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды", — сообщили военные.Один моряк получил ранения, сейчас его состояние стабильно, жизни ничего не угрожает.Упавший за борт истребитель удалось поднять. Теперь и самолет, и авианосец "полностью готовы продолжать выполнение миссии", подчеркивается в заявлении американских ВМС.
https://ria.ru/20220604/istrebitel-1793082846.html
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в мире, средиземное море
16:29 10.07.2022 (обновлено: 18:46 10.07.2022)
 
Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн"

Истребитель F-18 упал в воду с авианосца США "Гарри Трумэн" в Средиземном море

© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry Truman
Авианосец ВМС США Harry Truman - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : Ministry of defence
Авианосец ВМС США Harry Truman. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Истребитель F-18 Super Hornet в Средиземном море упал за борт авианосца "Гарри Трумэн", говорится в заявлении ВМС США.
Инцидент произошел 8 июля, когда авианосец пополнял запасы воды.
Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 08:50
В США разбился военный истребитель, пилот погиб
"Истребитель F-18, приписанный к первому авианосному крылу, улетел за борт авианосца "Гарри Трумэн" по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды", — сообщили военные.
Один моряк получил ранения, сейчас его состояние стабильно, жизни ничего не угрожает.
Упавший за борт истребитель удалось поднять. Теперь и самолет, и авианосец "полностью готовы продолжать выполнение миссии", подчеркивается в заявлении американских ВМС.
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