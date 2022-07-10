https://ria.ru/20220710/groza-1801582338.html
У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения
У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения - РИА Новости, 10.07.2022
У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения
Система грозового предупреждения сработала у Останкинской башни вечером во время грозы в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинской башни. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:04
2022-07-10T21:04
2022-07-10T21:04
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общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Система грозового предупреждения сработала у Останкинской башни вечером во время грозы в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинской башни."Башня работает в штатном режиме, система грозового предупреждения сработала в 17:39 и остаётся включённой на текущий момент времени", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220710/moskva-1801568541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения
У Останкинской башни сработала и остается включенной система грозового предупреждения