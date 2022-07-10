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У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения - РИА Новости, 10.07.2022
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У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения
У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения - РИА Новости, 10.07.2022
У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения
Система грозового предупреждения сработала у Останкинской башни вечером во время грозы в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинской башни. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:04
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москва
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Система грозового предупреждения сработала у Останкинской башни вечером во время грозы в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинской башни."Башня работает в штатном режиме, система грозового предупреждения сработала в 17:39 и остаётся включённой на текущий момент времени", - говорится в сообщении.
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москва, общество
21:04 10.07.2022
 
У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения

У Останкинской башни сработала и остается включенной система грозового предупреждения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Останкинская телебашня. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Система грозового предупреждения сработала у Останкинской башни вечером во время грозы в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинской башни.
"Башня работает в штатном режиме, система грозового предупреждения сработала в 17:39 и остаётся включённой на текущий момент времени", - говорится в сообщении.
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