https://ria.ru/20220710/groza-1801582338.html

У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения

У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения - РИА Новости, 10.07.2022

У Останкинской башни сработала система грозового предупреждения

Система грозового предупреждения сработала у Останкинской башни вечером во время грозы в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинской башни. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T21:04

2022-07-10T21:04

2022-07-10T21:04

москва

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Система грозового предупреждения сработала у Останкинской башни вечером во время грозы в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинской башни."Башня работает в штатном режиме, система грозового предупреждения сработала в 17:39 и остаётся включённой на текущий момент времени", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220710/moskva-1801568541.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество