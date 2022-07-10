https://ria.ru/20220710/groza-1801557792.html
Москву накрыл сильный ливень с грозой
Москву накрыл сильный ливень с грозой - РИА Новости, 10.07.2022
Москву накрыл сильный ливень с грозой
Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T17:58
2022-07-10T17:58
2022-07-10T17:58
общество
москва
погода
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости.В небе над столицей видны молнии, гремит гром, во многих районах города отмечаются сильные порывы ветра.Так, в одном из районов уже зафиксировано падение деревьев, в результате непогоды придавило машину на улице Маленковской, также дерево упало у подъезда на улице Русаковской, 29.
https://ria.ru/20220710/pogoda-1801541848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москву накрыл сильный ливень с грозой
Москву накрыл сильный ливень с грозой и сильным ветром
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над столицей видны молнии, гремит гром, во многих районах города отмечаются сильные порывы ветра.
Так, в одном из районов уже зафиксировано падение деревьев, в результате непогоды придавило машину на улице Маленковской, также дерево упало у подъезда на улице Русаковской, 29.