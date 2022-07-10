02:36 10.07.2022 (обновлено: 08:10 10.07.2022)
Союзные войска взяли Григоровку, заявил посол ЛНР
Посол ЛНР Мирошник: союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску
Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, сообщает посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
"Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск", — написал он в своем Telegram-канале.
Местные жители, как отметил Мирошник, заметили перемещение боевиков из Северска в пригород, где они пытаются "создать укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений".
"Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные тербаты", — добавил представитель республики.
По его словам, отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобождённые территории, "были прилеты по Новодружеску", пригороду Лисичанска.
"По предварительным данным, обошлось без жертв. Это лишний раз доказывает, что не отогнав как минимум на расстояние действия самого дальнобойного оружия, которым располагают украинские боевики, чувствовать себя в безопасности наше население не будет", — заключил Мирошник.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском военном ведомстве назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.