https://ria.ru/20220710/grigorovka-1801485949.html

Союзные войска взяли Григоровку, заявил посол ЛНР

Союзные войска взяли Григоровку, заявил посол ЛНР - РИА Новости, 10.07.2022

Союзные войска взяли Григоровку, заявил посол ЛНР

Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, сообщает посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T02:36

2022-07-10T02:36

2022-07-10T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

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луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, сообщает посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник."Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск", — написал он в своем Telegram-канале.Местные жители, как отметил Мирошник, заметили перемещение боевиков из Северска в пригород, где они пытаются "создать укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений"."Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные тербаты", — добавил представитель республики.По его словам, отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобождённые территории, "были прилеты по Новодружеску", пригороду Лисичанска.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском военном ведомстве назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/mizintsev-1801471016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, луганская народная республика, украина