https://ria.ru/20220710/gosduma-1801580628.html
Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник
Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2022
Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник
Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:50
2022-07-10T20:50
2022-07-10T20:50
госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении заседания, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.Совет Думы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, об этом ранее сообщил Telegram-канал Госдумы.Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике, сказал один собеседник агентства."Вряд ли там будет что-то экстраординарное", - сообщил второй собеседник.
https://ria.ru/20220710/gosduma-1801563480.html
https://ria.ru/20220710/sovfed-1801563690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, политика
Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник
Источник: Госдума соберется на заседание, чтобы рассмотреть проекты по помощи экономике
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении заседания, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.
Совет Думы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, об этом ранее сообщил Telegram-канал Госдумы
.
Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике, сказал один собеседник агентства.
"Вряд ли там будет что-то экстраординарное", - сообщил второй собеседник.