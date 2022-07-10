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Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2022
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Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник
Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2022
Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник
Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:50
2022-07-10T20:50
госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении заседания, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.Совет Думы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, об этом ранее сообщил Telegram-канал Госдумы.Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике, сказал один собеседник агентства."Вряд ли там будет что-то экстраординарное", - сообщил второй собеседник.
https://ria.ru/20220710/gosduma-1801563480.html
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госдума рф, политика
20:50 10.07.2022
 
Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник

Источник: Госдума соберется на заседание, чтобы рассмотреть проекты по помощи экономике

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении заседания, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.
Совет Думы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, об этом ранее сообщил Telegram-канал Госдумы.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
18:41
Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля
Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике, сказал один собеседник агентства.
"Вряд ли там будет что-то экстраординарное", - сообщил второй собеседник.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
18:41
Совфед готов провести дополнительное заседание
 
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