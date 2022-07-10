https://ria.ru/20220710/gosduma-1801580628.html

Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник

Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2022

Госдума рассмотрит проекты по помощи экономике, сообщил источник

Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:50

2022-07-10T20:50

2022-07-10T20:50

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/50/227265000_0:346:2941:2000_1920x0_80_0_0_fd631688aff12e1377bd1d098602e18d.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике, 11 июля Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении заседания, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.Совет Думы соберется 11 июля и рассмотрит возможность проведения внеочередного заседание палаты 15 числа, об этом ранее сообщил Telegram-канал Госдумы.Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике, сказал один собеседник агентства."Вряд ли там будет что-то экстраординарное", - сообщил второй собеседник.

https://ria.ru/20220710/gosduma-1801563480.html

https://ria.ru/20220710/sovfed-1801563690.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, политика