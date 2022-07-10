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Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь - РИА Новости, 10.07.2022
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Культура
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Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь
Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь - РИА Новости, 10.07.2022
Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь
Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь и стараются сделать все возможное, чтобы сохранить отношения, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T06:12
2022-07-10T06:12
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10 июл — РИА Новости. Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь и стараются сделать все возможное, чтобы сохранить отношения, пишет Pinkvilla. Овны очень эмоциональны. Они готовы на все ради любимого человека. Для них важно, чтобы партнер чувствовал себя комфортно. Весы верят в существование родственных душ. На них можно положиться, и они готовы пойти на что угодно ради достижения своих целей в любви. Скорпионы заботятся о своей второй половинке и открыто выражают чувства. Доверие и верность — вот, что им важно. Раки ставят любовь превыше всего, им совершенно не присущ эгоизм. С возлюбленными они ведут задушевные разговоры, что помогает укрепить связь.Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, астрология, знаки зодиака, отношения, культура
06:12 10.07.2022
 
Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь

Овны оказались среди тех знаков зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь

CC0 / Martijn Adegeest / Силуэт сердца
Силуэт сердца - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
CC0 / Martijn Adegeest /
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10 июл — РИА Новости. Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь и стараются сделать все возможное, чтобы сохранить отношения, пишет Pinkvilla.
Овны очень эмоциональны. Они готовы на все ради любимого человека. Для них важно, чтобы партнер чувствовал себя комфортно.
Весы верят в существование родственных душ. На них можно положиться, и они готовы пойти на что угодно ради достижения своих целей в любви.
Скорпионы заботятся о своей второй половинке и открыто выражают чувства. Доверие и верность — вот, что им важно.
Раки ставят любовь превыше всего, им совершенно не присущ эгоизм. С возлюбленными они ведут задушевные разговоры, что помогает укрепить связь.
Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.
Часовая башня Святого Марка, Венеция - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 06:40Культура
Названы ошибки, которые совершают представители знаков зодиака в отношениях
 
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