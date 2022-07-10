https://ria.ru/20220710/goroskop-1800112254.html

Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь

Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь - РИА Новости, 10.07.2022

Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь

Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь и стараются сделать все возможное, чтобы сохранить отношения, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T06:12

2022-07-10T06:12

2022-07-10T06:12

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10 июл — РИА Новости. Названы знаки зодиака, чьи представители верят в любовь на всю жизнь и стараются сделать все возможное, чтобы сохранить отношения, пишет Pinkvilla. Овны очень эмоциональны. Они готовы на все ради любимого человека. Для них важно, чтобы партнер чувствовал себя комфортно. Весы верят в существование родственных душ. На них можно положиться, и они готовы пойти на что угодно ради достижения своих целей в любви. Скорпионы заботятся о своей второй половинке и открыто выражают чувства. Доверие и верность — вот, что им важно. Раки ставят любовь превыше всего, им совершенно не присущ эгоизм. С возлюбленными они ведут задушевные разговоры, что помогает укрепить связь.Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.

https://ria.ru/20220703/goroskop-1799385474.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни, астрология, знаки зодиака, отношения, культура