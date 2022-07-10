14:37 10.07.2022 (обновлено: 14:57 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 152 миллиметра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"13.30 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено десять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.