https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801534240.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T14:37

2022-07-10T14:37

2022-07-10T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."13.30 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено десять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство писало, что в 13.40 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в ДНР.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220710/dnr-1801509448.html

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка