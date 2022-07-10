https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

DWN: Германия мчится к краху из-за санкций и собственной политики

DWN: Германия мчится к краху из-за санкций и собственной политики - РИА Новости, 10.07.2022

DWN: Германия мчится к краху из-за санкций и собственной политики

Антироссийские санкции положат конец немецкой бизнес-модели, написал в колонке для Deutsche Wirtschaft Nachrichten журналист Марк Фридрих. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:09

2022-07-10T15:09

2022-07-10T16:31

экономика

германия

в мире

санкции

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции положат конец немецкой бизнес-модели, написал в колонке для Deutsche Wirtschaft Nachrichten журналист Марк Фридрих.Автор привел данные по внешнеторговому балансу Германии с начала года: оказалось, что профицит торговли в мае сократился до полумиллиарда евро, а за первые пять месяцев разница между экспортом и импортом обвалилась на 70,7 процента по сравнению с прошлогодними показателями."Германия массово теряет производительность и конкурентоспособность, что будет стоить ей рабочих мест, социального обеспечения и процветания", — предупредил Фридрих.По его словам, Берлин "катапультировался на обочину" из-за собственных политических ошибок и высокомерия и теперь не сможет удерживать Евросоюз на плаву."Возможности сокращаются параллельно с экономическим разрушением Германии", — продолжил обозреватель.Он пояснил, что страна попадет в порочный круг из потрясений и выхода из этой ситуации пока не предвидится."Вы стоите перед руинами грандиозно провальной энергетической политики, которая была идеологически ослеплена", — заявил Фридрих.Он добавил, что антироссийские санкции провалились: Москва увеличила доходы от продажи нефти и газа, в то время как Запад страдает. Журналист подчеркнул, что Германия зависит от доступности дешевого сырья — оно является основой для немецкой экономики."Другие страны, такие как Индия, Китай, Бразилия и Турция, только рады покупать важное сырье из России", — продолжил он.Фридрих заявил, что Германия находится в самом разгаре "перелома" и переживает величайший за последние десятилетия кризис.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220707/sholts-1801077750.html

https://ria.ru/20220708/ugol-1801217026.html

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экономика, германия, в мире, санкции