https://ria.ru/20220710/evrosoyuz-1801565179.html

Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по Калининграду

Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по Калининграду - РИА Новости, 10.07.2022

Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по Калининграду

Еврокомиссия действует быстро в отношении введения санкций против России, но в случае с разгребанием собственных завалов оказывается медленной, заявила... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:00

2022-07-10T19:00

2022-07-10T19:00

владимир соловьев (телеведущий)

калининград

россия

литва

еврокомиссия

мария захарова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Еврокомиссия действует быстро в отношении введения санкций против России, но в случае с разгребанием собственных завалов оказывается медленной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя затянувшийся процесс выработки решения по Калининграду."Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы... Ну как-то нужно активизироваться", - сказала она в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что исполнение санкций находится в приоритете для Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220709/kaliningrad-1801380906.html

калининград

россия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир соловьев (телеведущий), калининград, россия, литва, еврокомиссия, мария захарова