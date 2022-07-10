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Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по Калининграду - РИА Новости, 10.07.2022
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Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по Калининграду
Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по Калининграду - РИА Новости, 10.07.2022
Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по Калининграду
Еврокомиссия действует быстро в отношении введения санкций против России, но в случае с разгребанием собственных завалов оказывается медленной, заявила... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:00
2022-07-10T19:00
владимир соловьев (телеведущий)
калининград
россия
литва
еврокомиссия
мария захарова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Еврокомиссия действует быстро в отношении введения санкций против России, но в случае с разгребанием собственных завалов оказывается медленной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя затянувшийся процесс выработки решения по Калининграду."Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы... Ну как-то нужно активизироваться", - сказала она в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что исполнение санкций находится в приоритете для Еврокомиссии.
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владимир соловьев (телеведущий), калининград, россия, литва, еврокомиссия, мария захарова
19:00 10.07.2022
 
Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по Калининграду

Захарова о выработке решения ЕС по Калининграду: они медленные в разгребании завалов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Еврокомиссия действует быстро в отношении введения санкций против России, но в случае с разгребанием собственных завалов оказывается медленной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя затянувшийся процесс выработки решения по Калининграду.
"Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы... Ну как-то нужно активизироваться", - сказала она в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.
Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что исполнение санкций находится в приоритете для Еврокомиссии.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 10:31
Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда
 
Владимир Соловьев (телеведущий)КалининградРоссияЛитваЕврокомиссияМария Захарова
 
 
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