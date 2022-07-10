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Россиянам объяснили, почему для экономики плохо, когда все дешевеет - РИА Новости, 10.07.2022
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Россиянам объяснили, почему для экономики плохо, когда все дешевеет
Россиянам объяснили, почему для экономики плохо, когда все дешевеет - РИА Новости, 10.07.2022
Россиянам объяснили, почему для экономики плохо, когда все дешевеет
У дефляции - снижения цен на товары и услуги - есть очевидные большинству граждан плюсы и вовсе не очевидные минусы. Если с первыми ясно, то для понимания... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T02:12
2022-07-10T05:22
экономика
россия
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Москва, 10 июл – РИА Новости. У дефляции - снижения цен на товары и услуги - есть очевидные большинству граждан плюсы и вовсе не очевидные минусы. Если с первыми ясно, то для понимания вторых нужно знать, как работает экономика. Когда все подряд дешевеет, экспорт растет, а импорт падает, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.Казалось бы, без импорта отечественным производителям проще реализовывать товары и услуги внутри страны, но есть и подводные камни. “Исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление”, - объяснил эксперт.Складывается типичная для позднего СССР ситуация - предприятия работали, производили много продукции, но спросом она не пользовалась из-за низкого качества и отсутствия учета реальных потребностей рынка. Вместо этого все гонялись за дефицитным импортом, стояли в очередях.Еще один минус дефляции - падение конкурентоспособности экспортеров и, как следствие, удорожание их продукции, а за ним и закономерное снижение спроса. Выход один - поддержка баланса между экспортом и импортом и недопущение доминирования в любом из этих сегментов, заключил Хачатурян.
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экономика, россия
02:12 10.07.2022 (обновлено: 05:22 10.07.2022)
 
Россиянам объяснили, почему для экономики плохо, когда все дешевеет

Доцент Хачатурян: без импорта падает качество продуктов отечественного производителя

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОвощи в продуктовой тележке
Овощи в продуктовой тележке - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Овощи в продуктовой тележке. Архивное фото
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Москва, 10 июл – РИА Новости. У дефляции - снижения цен на товары и услуги - есть очевидные большинству граждан плюсы и вовсе не очевидные минусы. Если с первыми ясно, то для понимания вторых нужно знать, как работает экономика. Когда все подряд дешевеет, экспорт растет, а импорт падает, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.
Казалось бы, без импорта отечественным производителям проще реализовывать товары и услуги внутри страны, но есть и подводные камни. “Исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление”, - объяснил эксперт.
Складывается типичная для позднего СССР ситуация - предприятия работали, производили много продукции, но спросом она не пользовалась из-за низкого качества и отсутствия учета реальных потребностей рынка. Вместо этого все гонялись за дефицитным импортом, стояли в очередях.
Еще один минус дефляции - падение конкурентоспособности экспортеров и, как следствие, удорожание их продукции, а за ним и закономерное снижение спроса. Выход один - поддержка баланса между экспортом и импортом и недопущение доминирования в любом из этих сегментов, заключил Хачатурян.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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