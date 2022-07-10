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В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик - РИА Новости, 10.07.2022
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В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик
В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик - РИА Новости, 10.07.2022
В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик
Один человек погиб, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Архангельской области, четверо пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:53
2022-07-10T15:48
происшествия
архангельская область
котласский район
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Архангельской области, четверо пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что авария с участием пассажирского автобуса, большегруза и газовоза с пропаном произошла утром в воскресенье в Котласском районе Архангельской области."В результате дорожно транспортного происшествия с автобусом в Котласском районе Архангельской области один человек погиб, 13 человек пострадало. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Девяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
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происшествия, архангельская область, котласский район
14:53 10.07.2022 (обновлено: 15:48 10.07.2022)
 
В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик

В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик, погиб один человек

© Фото : ГУ МЧС по по Архангельской областиНа месте ДТП на дороге Ядриха - Верхняя-Тойма, в районе поселка Шипицино Архангельской области
На месте ДТП на дороге Ядриха - Верхняя-Тойма, в районе поселка Шипицино Архангельской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : ГУ МЧС по по Архангельской области
На месте ДТП на дороге Ядриха - Верхняя-Тойма, в районе поселка Шипицино Архангельской области
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Архангельской области, четверо пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что авария с участием пассажирского автобуса, большегруза и газовоза с пропаном произошла утром в воскресенье в Котласском районе Архангельской области.
"В результате дорожно транспортного происшествия с автобусом в Котласском районе Архангельской области один человек погиб, 13 человек пострадало. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Девяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.
Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
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