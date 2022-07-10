https://ria.ru/20220710/dtp-1801536668.html

В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик

В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик - РИА Новости, 10.07.2022

В Архангельской области столкнулись газовоз с пропаном и грузовик

Один человек погиб, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Архангельской области, четверо пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T14:53

2022-07-10T14:53

2022-07-10T15:48

происшествия

архангельская область

котласский район

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Архангельской области, четверо пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что авария с участием пассажирского автобуса, большегруза и газовоза с пропаном произошла утром в воскресенье в Котласском районе Архангельской области."В результате дорожно транспортного происшествия с автобусом в Котласском районе Архангельской области один человек погиб, 13 человек пострадало. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Девяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220710/dtp-1801507823.html

архангельская область

котласский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, архангельская область, котласский район