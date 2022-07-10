Рейтинг@Mail.ru
В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220710/dtp-1801507823.html
В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель"
В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" - РИА Новости, 10.07.2022
В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель"
Произошла авария в Омске, в результате которой легковой автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" и опрокинул ее на бок, рассказали журналистам в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:31
2022-07-10T10:51
происшествия
омск
россия
ford motor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801509884_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_eac751a632e46717eeeedacefe774c4b.jpg
ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Произошла авария в Омске, в результате которой легковой автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" и опрокинул ее на бок, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Авария произошла около 9.00 (6.00 мск) на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске. От удара служебная машина опрокинулась на бок."По предварительным данным, автомобиль дежурной части отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. 40-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, не предоставила преимущество автомобилю со спецсигналами и допустила столкновение. В итоге наш автомобиль опрокинулся на бок", - сообщили в пресс-службе ведомства.Медицинская помощь понадобилась двум сотрудникам полиции, находившимся в автомобиле - 30-летнему мужчине и 32-летней женщине. 34-летнему водителю служебного авто и водителю Ford помощь не понадобилась.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/spb-1800857623.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801509884_0:2:1601:1202_1920x0_80_0_0_95dbbf0b1674fbbb8710039d25cb0248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия, ford motor
10:31 10.07.2022 (обновлено: 10:51 10.07.2022)
 
В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель"

В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" и опрокинул ее

© Фото : ЧП Омск/VkontakteПоследствия ДТП на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске
Последствия ДТП на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : ЧП Омск/Vkontakte
Последствия ДТП на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Произошла авария в Омске, в результате которой легковой автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" и опрокинул ее на бок, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Авария произошла около 9.00 (6.00 мск) на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске. От удара служебная машина опрокинулась на бок.
"По предварительным данным, автомобиль дежурной части отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. 40-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, не предоставила преимущество автомобилю со спецсигналами и допустила столкновение. В итоге наш автомобиль опрокинулся на бок", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Медицинская помощь понадобилась двум сотрудникам полиции, находившимся в автомобиле - 30-летнему мужчине и 32-летней женщине. 34-летнему водителю служебного авто и водителю Ford помощь не понадобилась.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:20В России
Мотоциклист устроил крупное ДТП в Санкт-Петербурге
 
ПроисшествияОмскРоссияFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала