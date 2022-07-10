https://ria.ru/20220710/dtp-1801507823.html

В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель"

В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" - РИА Новости, 10.07.2022

В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель"

Произошла авария в Омске, в результате которой легковой автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" и опрокинул ее на бок, рассказали журналистам в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T10:31

2022-07-10T10:31

2022-07-10T10:51

происшествия

омск

россия

ford motor

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ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Произошла авария в Омске, в результате которой легковой автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" и опрокинул ее на бок, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Авария произошла около 9.00 (6.00 мск) на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске. От удара служебная машина опрокинулась на бок."По предварительным данным, автомобиль дежурной части отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. 40-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, не предоставила преимущество автомобилю со спецсигналами и допустила столкновение. В итоге наш автомобиль опрокинулся на бок", - сообщили в пресс-службе ведомства.Медицинская помощь понадобилась двум сотрудникам полиции, находившимся в автомобиле - 30-летнему мужчине и 32-летней женщине. 34-летнему водителю служебного авто и водителю Ford помощь не понадобилась.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/spb-1800857623.html

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, россия, ford motor