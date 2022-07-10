10:31 10.07.2022 (обновлено: 10:51 10.07.2022)
В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель"
В Омске автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" и опрокинул ее
© Фото : ЧП Омск/VkontakteПоследствия ДТП на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске
Последствия ДТП на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске
ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Произошла авария в Омске, в результате которой легковой автомобиль Ford врезался в полицейскую "Газель" и опрокинул ее на бок, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Авария произошла около 9.00 (6.00 мск) на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске. От удара служебная машина опрокинулась на бок.
"По предварительным данным, автомобиль дежурной части отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. 40-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, не предоставила преимущество автомобилю со спецсигналами и допустила столкновение. В итоге наш автомобиль опрокинулся на бок", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Медицинская помощь понадобилась двум сотрудникам полиции, находившимся в автомобиле - 30-летнему мужчине и 32-летней женщине. 34-летнему водителю служебного авто и водителю Ford помощь не понадобилась.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.